По меньшей мере 40 чиновников погибли в результате пожара в переполненной индонезийской тюрьме

ДЖАКАРТА (Рейтер). Рано утром в среду в переполненном здании тюрьмы в индонезийской провинции Бантен возник пожар, в результате которого погибли по меньшей мере 40 человек и десятки получили ранения, сообщила пресс-секретарь правительства и сообщают СМИ.

Пожар, возникший с 1 до 2 часов ночи в блоке C тюрьмы Тангеранга, был потушен, и власти все еще проводят эвакуацию из тюрьмы, сообщила Рика Априанти, пресс-секретарь тюремной администрации в Министерстве юстиции и прав человека.

«Причина выясняется», – сказала она.

В нем добавлено, что в здании размещаются заключенные, задержанные за преступления, связанные с наркотиками, и в нем могут разместиться 122 человека.

Она не сказала, сколько человек присутствовало, когда вспыхнул пожар, но подтвердила, что тюрьма была переполнена.

Согласно правительственным данным на сентябрь, тюрьма в Тангеранге, промышленном и производственном центре недалеко от Джакарты, содержала более 2000 заключенных, что намного превышает ее вместимость в 600 человек.

Compass TV показал кадры, на которых пожарные пытаются потушить пламя на крыше здания. По сообщению радио, 41 человек погиб, восемь получили серьезные ранения.

«Первоначальные подозрения были вызваны коротким замыканием», – сказал Metro TV официальный представитель полиции Юсри Юнес со ссылкой на отчет полиции, в котором говорится, что 73 человека получили легкие травмы.

Репортаж Агустиноса Пио да Коста, Стэнли Видианто и Франчески Нанге Сценарий Гаятри Соройо Редактирование Эда Дэвиса

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