По меньшей мере 48 человек погибли в железнодорожной катастрофе на Тайване, десятки получили ранения.

По меньшей мере 48 человек погибли и десятки получили ранения, когда поезд сошел с рельсов в туннель в Тайвань Пятница.

Официальные лица заявили, что 66 человек были отправлены в больницу, поскольку на острове произошла самая серьезная железнодорожная катастрофа за последние десятилетия.

Красный Крест Тайваня сообщил, что он был на месте происшествия, и Помощь свободным пассажирам Попал в аварию.

«Наши службы экстренной помощи были полностью мобилизованы для спасения и оказания помощи пострадавшим пассажирам и железнодорожному персоналу», – сказал президент Тайваня Цай Инь-вэнь. Он сказал в Твиттере.

«Мы продолжим делать все, что в наших силах, чтобы обеспечить их безопасность после этого трагического инцидента».

Пожарная служба сообщила, что в поезде было 8 вагонов и в нем находилось около 350 пассажиров, и считается, что в нем много туристов и людей, которые отправляются домой в начале длинных выходных.

Авария произошла в первый день ежегодного четырехдневного фестиваля уборки гробниц, когда люди едут в свои родные города, чтобы отдать дань уважения на могилах своих предков и собраться вместе со своими семьями.

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Экспресс-служба Taroko, из которой вы путешествуете Столица – Тайбэй К юго-восточному побережью страны он съехал с рельсов, а часть его находилась в туннеле после того, как, по-видимому, столкнулся с грузовиком, который проехал с ближайшей строительной площадки.

Официальное Центральное информационное агентство заявило, что грузовик подозревался в том, что он соскользнул с трапа на пути поезда, поскольку ручной тормоз не был задействован. Пожарная служба показала фотографию того, что выглядело как обломки грузовика рядом со сошедшим с рельсов поездом.

«Наш поезд столкнулся с грузовиком», – сказал мужчина в видеоролике по тайваньскому телевидению, в котором были показаны фотографии крушения. «Грузовик упал на землю».

На фотографиях с места крушения видно, что одни автомобили разорваны в результате столкновения, а другие разбились, что затрудняет доступ спасателей к пассажирам.

На фотографиях были запечатлены пассажиры, взбирающиеся по бокам поезда в поисках безопасности, пока продолжались спасательные работы на месте крушения к северу от города Хуалянь на востоке Тайваня.

На этой фотографии, опубликованной и опубликованной Тайваньским Красным Крестом 2 апреля 2021 года, показаны члены спасательной команды, помогающие пассажирам после того, как поезд сошел с рельсов в туннеле в горах Хуалянь на востоке Тайваня. РАЗДАЧА / AFP – Getty Images

Тайвань – горный остров, где большая часть его 24-миллионного населения проживает на равнинах вдоль северного и западного побережья. Малонаселенный восток популярен среди туристов, многие из которых прибывают по прибрежным железным дорогам, чтобы избежать коварных горных дорог.

Железнодорожная линия от Тайбэя до восточного побережья известна своими туннелями и дорогами, которые охватывают побережье к северу от города Хуалянь, где произошла авария.

Комплексная железнодорожная система Тайваня в последние годы претерпела значительные изменения, в частности, с добавлением высокоскоростной линии, соединяющей столицу Тайбэй с городами на юге.

Государственные железные дороги в целом надежны и эффективны, но за последние годы у них был неполный отчет о безопасности.

В 2018 году 18 человек погибли и 175 получили ранения, когда поезд сошел с рельсов на северо-востоке острова. В 1981 году 30 человек погибли в результате столкновения на его севере, а в результате крушения поезда в 1991 году погибло 30 человек.