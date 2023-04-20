По меньшей мере 78 человек погибли, десятки получили ранения в давке в столице Йемена.

САНА (Йемен). По сообщениям свидетелей, толпа была в панике из-за стрельбы и взрыва электричества на мероприятии по раздаче финансовой помощи во время священного месяца Рамадан в столице Йемена в среду вечером, в результате чего по меньшей мере 78 человек погибли и получили ранения не менее 73 других. и официальные лица повстанцев-хуситов.

Трагедия стала самой смертоносной в Йемене за последние годы и не была связана с длительной войной в стране, и произошла перед праздником Курбан-байрам, который знаменует окончание Рамадана в конце этой недели.

Вооруженные хуситы открыли огонь в воздух, пытаясь контролировать толпу, очевидно, попав в электрический провод, в результате чего он взорвался, по словам двух свидетелей, Абд аль-Рахмана Ахмеда и Яхьи Мохсена. По их словам, это вызвало панику, и люди, в том числе многие женщины и дети, бросились в панику.

На видео, размещенных в социальных сетях, видны десятки трупов, одни неподвижны, другие кричат, когда люди пытаются помочь. На отдельных кадрах древностей, опубликованных официальными лицами хуситов, видны пятна крови, а также разбрызганная на землю обувь и одежда жертв. Было замечено, что следователи просматривают местность.

По данным министерства внутренних дел, управляемого хуситами, давка произошла в центре старого города Саны, где сотни бедняков собрались, чтобы принять участие в благотворительном мероприятии, организованном торговцами.

Одежда на ступеньках и земле после смертельной давки в Сане, Йемен, в среду. Пресс-служба «Ансар Аллах аль-Хуси» через AP

По словам очевидцев, люди собрались, чтобы получить по 10 долларов каждый от благотворительной организации, финансируемой местными бизнесменами. Состоятельные люди и бизнесмены часто раздают деньги и еду, особенно бедным, во время Рамадана.

Пресс-секретарь МВД бриг. Абдель-Халек Аль-Агри обвинил в давке «случайное распределение» средств без согласования с местными властями.

Высокопоставленный чиновник здравоохранения Мутахар аль-Марвани сказал, что, согласно спутниковому каналу повстанцев аль-Масира, 78 человек были убиты. По словам заместителя директора больницы Хамдана Багери, по меньшей мере 73 человека были ранены и доставлены в больницу Аль-Таура в Сане.

Повстанцы быстро закрыли школу, где проходило мероприятие, и не допустили людей, в том числе журналистов.

Министерство внутренних дел заявило, что арестовало двух организаторов, и дело расследуется.

Хуситы заявили, что выплатят около 2000 долларов компенсации каждой семье, потерявшей родственника, а раненые получат около 400 долларов.

Столица Йемена находится под контролем поддерживаемого Ираном движения хуситов с тех пор, как в 2014 году они покинули свою северную цитадель и свергли международно признанное правительство.

Это побудило возглавляемую Саудовской Аравией коалицию вмешаться в 2015 году, чтобы попытаться восстановить правительство.

Конфликт в последние годы превратился в опосредованную войну между Саудовской Аравией и Ираном, в результате которой погибло более 150 000 человек, включая комбатантов и гражданских лиц, и возникла одна из самых страшных гуманитарных катастроф в мире.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 21 миллиона человек в Йемене, или две трети населения страны, нуждаются в помощи и защите. Среди нуждающихся более 17 миллионов находятся в особо уязвимом положении.

Организация Объединенных Наций заявила в феврале, что собрала только 1,2 миллиарда долларов из запланированных 4,3 миллиарда долларов на конференции, направленной на предоставление средств для смягчения гуманитарного кризиса.