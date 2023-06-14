По меньшей мере 79 человек утонули и многие другие пропали без вести в результате кораблекрушения с мигрантами у берегов Греции.

Сотни пропали без вести после того, как лодка перевернулась

«Снаружи было много всего» — береговая охрана

Оценки количества на борту колеблются от 400 до 750 человек.

Береговая охрана говорит, что пока рано спекулировать цифрами

КАЛАМАТА, Греция (Рейтер) — По меньшей мере 79 мигрантов утонули рано утром в среду, и сотни считаются погибшими или пропавшими без вести после того, как их перегруженная лодка перевернулась и затонула в море у берегов Греции в результате одной из самых смертоносных катастроф в Греции.

Поскольку кропотливые поиски выживших продолжаются, европейская благотворительная организация по оказанию спасательной помощи заявила, что, по ее оценкам, на борту 20-30-метрового (65-100 футов) судна находилось около 750 человек, в то время как миграционное агентство ООН оценило их в 400 человек.

Греческие власти заявили, что еще слишком рано говорить об общем количестве.

Греция является одним из основных путей в Европейский Союз для беженцев и мигрантов с Ближнего Востока, Азии и Африки. Большинство из них переходят на греческие острова из соседней Турции.

Но с тех пор, как прежнее консервативное правительство Кириакоса Мицотакиса ввело более строгий контроль в лагерях для мигрантов в стране, все больше людей предпочитают совершать более длительное и опасное путешествие из Турции в Италию через Грецию.

Греческое государственное радио сообщило, что затонувшее судно направлялось в Италию после того, как отплыло из ливийского города Тобрук, расположенного к югу от острова Крит. Греческие власти не подтвердили порт отправления корабля.

Компания Alarm Phone, управляющая сетью по всей Европе, поддерживающей спасательные операции, заявила, что получила оповещения от людей на корабле, терпящем бедствие у берегов Греции, поздно вечером во вторник, но затем потеряла связь.

«По словам людей, на борту было 750 человек… Сейчас мы слышим сообщения о кораблекрушении и опасаемся, что они правдивы», — написала она в Twitter.

Греческие власти заявили, что до сих пор неясно, сколько человек несли корабль, когда он затонул, и что к полудню было спасено 104 человека.

«Называть цифры небезопасно. Мы не знаем, сколько человек находится под стражей», — заявил представитель греческой береговой охраны Никос Алексиу в интервью греческому телеканалу Mega TV. «…на внешней палубе было много людей. Она была заполнена».

Береговая охрана сообщила поздно вечером во вторник, что за несколько часов до того, как лодка перевернулась, пассажиры лодки отказались от предложения о помощи и настояли на продолжении своего путешествия.

Кораблекрушение стало самым смертоносным у побережья Греции в этом году и одним из самых страшных в Европе. В феврале 96 человек погибли, когда их деревянная лодка во время шторма ударилась о скалы у побережья итальянской Калабрии.

Министерство миграции Греции обвинило международные сети контрабанды в угрозе жизни мигрантов, а Филиппо Гранди, Верховный комиссар ООН по делам беженцев, призвал правительства работать вместе, чтобы создать безопасные пути для людей, спасающихся от нищеты и войны.

[1/4] Спасатели несут мигранта в машину скорой помощи после спасательной операции после того, как их лодка перевернулась в море, Каламата, Греция, 14 июня 2023 года. REUTERS/STELIOS MESSINAS

глобальная вода

Греческая береговая охрана сообщила, что терпящее бедствие судно было впервые замечено поздно вечером во вторник европейским пограничным агентством Frontex в международных водах примерно в 80 километрах к юго-западу от южного греческого портового города Пилос.

Затем итальянские власти предупредили Грецию о присутствии корабля, и подошла греческая береговая охрана и предложила помощь. Но мигранты, толпящиеся на его внешней палубе, «отказались от помощи и выразили желание продолжить путешествие», по данным береговой охраны.

Через несколько часов, по словам правительственного чиновника, корабль начал раскачиваться из стороны в сторону, а затем перевернулся около 2 часов ночи в среду, а затем затонул.

Телеканал ERT сообщил, что большинство из тех, кто находился на борту, были молодыми людьми в возрасте от 20 лет. Большинство из них прибыли из Египта, Сирии и Пакистана, сказал представитель министерства судоходства на условиях анонимности.

Министерство миграции сообщило, что выжившие были доставлены в прибрежный город Каламата на юго-западе Греции и должны были быть доставлены в лагерь за пределами Афин.

Измученные выжившие были покрыты одеялами и отдыхали на матрасах в убежище, созданном в порту Каламата.

Ливия, в которой после поддержанного НАТО восстания в 2011 году не было стабильности и безопасности, является основным отправным пунктом для людей, стремящихся попасть в Европу по морю. Сети контрабанды людей в основном управляются военными группировками, которые контролируют прибрежные районы.

В последние дни силы безопасности в Ливии расправляются с мигрантами задержаниями и депортациями. Пока неясно, покинул ли корабль, затонувший в среду, Ливию до или после подавления сил безопасности.

Греция была на переднем крае миграционного кризиса в Европе в 2015 и 2016 годах, когда почти миллион человек прибыли на ее острова из Турции, прежде чем отправиться на север, в более богатые европейские страны.

Их количество резко сократилось после заключения в 2016 году соглашения между Европейским союзом и Турцией об остановке потоков. Правительство Мицотакиса заявило, что его более жесткая позиция помогла снизить количество прибывающих.

Греция в настоящее время возглавляет переходную администрацию в преддверии общенациональных выборов 25 июня, на которых, как ожидается, победят консерваторы.

По данным Организации Объединенных Наций, в этом году в прифронтовые средиземноморские страны Европы прибыло около 72 000 беженцев и мигрантов, большинство из которых в Италии и около 6 500 в Греции.

По оценкам ООН, в этом году в Средиземном море погибло или пропало без вести около 1000 человек.

Дополнительные репортажи Стамоса Бросалиса в Каламате, Каролины Тагарис, Лефтриса Пападимаса и Рене Мальтезо в Афинах, Габриэля Тетру-Фарбера в Женеве и отдела новостей Рейтер в Ливии; Автор Каролина Тагарис; Под редакцией Джона Стоунстрита и Марка Хайнрихса

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