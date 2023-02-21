По меньшей мере 8 погибших и сотни раненых в результате нового землетрясения на сирийско-турецкой границе

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщает Геологическая служба США.Через две недели после того, как регион был опустошен землетрясением, унесшим жизни более 44 000 человек.
По меньшей мере шесть человек погибли и 294 получили ранения в Турции, сообщает Associated Press. упомянулОб этом сообщает агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны. Агентство сообщило со ссылкой на провластные СМИ, что в Сирии погибли еще два человека, более 190 человек получили ранения. согласно Сирийской гражданской обороне, волонтерской организации.
Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился недалеко от города Узунбаг на юге Турции, недалеко от Сирии и Средиземного моря. Правительство Турции также сообщило о землетрясении в проверенном Твиттере. счет.
Это был последний из тысяч афтершоков, последовавших за первоначальным опустошением 6 февраля, показывая, как смертельная опасность от землетрясений может сохраняться еще долго после нескольких секунд первого землетрясения.
Агентство Рейтер сообщило что землетрясение вызвало панику и повредило здания в близлежащем городе Антакья и что землетрясение ощущалось, по крайней мере, в Египте и Ливане.
Геологическая служба США сообщила, что землетрясение произошло около 20:04 по местному времени.
«Я думала, что земля разверзнется у меня под ногами», — сказала Рейтер жительница Антакьи Мона аль-Омар, плача и держа на руках своего 7-летнего сына.
«Будет ли еще один афтершок?» она спросила.
Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что по меньшей мере восемь человек госпитализированы в Турцию. Ассошиэйтед Пресс.
В прибрежном турецком городе Искендерун отключили электричество, обрушились некоторые здания. Об этом сообщает Sky News Arabia.Цитирую мэр.
Группы людей провели поисково-спасательные работы, чтобы найти людей, которые могут оказаться в ловушке в поврежденных зданиях, в том числе в провинции Хатай, сообщает местное новостное издание HaberTürk. упомянул Раннее утро вторника по местному времени.
По данным турецкой газеты, после землетрясения силой 7,8 балла 6 февраля в регионе произошли тысячи более мелких землетрясений. Правительство.
Раед Ахмед, генеральный директор Сирийского национального центра землетрясений, заявил в заявлении официальному Сирийскому информационному агентству (SANA), что недавнее землетрясение считается афтершоком и что афтершоки, вероятно, продолжатся.
Об этом сообщила сирийская служба гражданской обороны. Твиттер Люди получили травмы в результате падающих камней, давки или падений со зданий. В организации заявили, что в одном городе обрушились два нежилых дома, в нескольких городах треснули другие здания.
Согласно видео, предоставленному сирийской гуманитарной организацией UOSSM, в Акрабате, Сирия, детей эвакуировали из больницы в качестве меры предосторожности, несмотря на почти отрицательную температуру.
По данным Reuters, более миллиона человек были перемещены посреди зимы в результате землетрясений в двух странах, а правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана сталкивается с гневом и критикой в связи с методами строительства, которые не могут предотвратить обрушения.
Эрдоган пообещал восстановить жилье в районе бедствия в течение года, и эта амбициозная цель была достигнута. все сложнее Путем пересмотра стандартов безопасности. Города, придерживавшиеся строгих строительных норм, такие как Эрзин, стали пунктами сбора пожертвований.
Власти также борются с угрозами для здоровья населения, включая инфекции кишечника и верхних дыхательных путей.
Госсекретарь США Энтони Блинкен объявить Дополнительная гуманитарная помощь во время визита в Турцию в воскресенье, в результате чего общая помощь США в связи с землетрясением в Турции и Сирии составила 185 миллионов долларов.
Организация Объединенных Наций обратилась ко всему миру с призывом выделить более 1,4 миллиарда долларов на операции по оказанию помощи.
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