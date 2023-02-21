По меньшей мере 8 погибших и сотни раненых в результате нового землетрясения на сирийско-турецкой границе

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло в понедельник на сирийско-турецкой границе. Об этом сообщает Геологическая служба США.Через две недели после того, как регион был опустошен землетрясением, унесшим жизни более 44 000 человек.

По меньшей мере шесть человек погибли и 294 получили ранения в Турции, сообщает Associated Press. упомянулОб этом сообщает агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий страны. Агентство сообщило со ссылкой на провластные СМИ, что в Сирии погибли еще два человека, более 190 человек получили ранения. согласно Сирийской гражданской обороне, волонтерской организации.

Геологическая служба США сообщила, что эпицентр землетрясения находился недалеко от города Узунбаг на юге Турции, недалеко от Сирии и Средиземного моря. Правительство Турции также сообщило о землетрясении в проверенном Твиттере. счет.

Это был последний из тысяч афтершоков, последовавших за первоначальным опустошением 6 февраля, показывая, как смертельная опасность от землетрясений может сохраняться еще долго после нескольких секунд первого землетрясения.

Агентство Рейтер сообщило что землетрясение вызвало панику и повредило здания в близлежащем городе Антакья и что землетрясение ощущалось, по крайней мере, в Египте и Ливане.