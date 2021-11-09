По мере возобновления поставок российского газа оптовые цены на газ в Европе снижаются.

29 декабря 2006 г. рабочий закрывает вентиль во время разговора по телефону на другой заправке на трубопроводе Ямал-Европа недалеко от Несвида, в 130 км (81 миля) к юго-западу от Беларуси. REUTERS / Василий Федосенко

Возобновление газового потока на запад по газопроводу Ямал-Европа

Путин приказал «Газпрому» увеличить поставки в Европу

Европу беспокоили высокие цены и распространение перед зимой

МОСКВА, 9 ноября. (Рейтер) — Оптовые цены на газ упали в Европе во вторник после возобновления поставок российского газа в Германию, что вселяет надежды на то, что Москва увеличит поставки в преддверии зимы и ослабит опасения по поводу дефицита и высоких цен.

Россия начала поставлять газ в Германию поздно вечером в понедельник по трубопроводу с Ямала в Сибири, на следующий день после того, как прекращение огня повысило цены в Европе. По данным Германии, поток газа достиг своего пика почти через две недели.

Россия поставляет около трети газа в Европу, и цели ее распределения важны, в то время как рост спотовых цен ударил по домам и предприятиям в Европе, подчеркивая большую зависимость Европы от Москвы в плане поставок энергоресурсов.

Президент России Владимир Путин в этом месяце приказал государственной газовой компании «Газпром» (GAZP.MM) увеличить поставки в Европу и восстановить свои запасы после заполнения внутренних резервуаров.

В знак того, что он собирается приступить к выполнению приказа, Госбром заявил во вторник, что он начал платить за ноябрь на пяти европейских подземных хранилищах газа.

Несмотря на падение оптовых цен в ЕС и Великобритании, аналитики рынка говорят, что большое падение цен будет зависеть от того, что Россия сделает больше, чтобы ослабить беспокойство Европы, и от того, насколько холодной будет предстоящая зима.

«Так что, пока эти опасения не будут устранены, цены останутся высокими», — сказал Тревор Сикорски, консультант компании Consultancy Energy Aspect, в электронном письме.

Дмитрий Маринченко, старший директор рейтингового агентства Fitch, сказал, что Госпрому необходимо прокачивать около 170 миллионов кубометров газа каждый день в течение месяца, что на треть больше, чем сейчас. Заполнено хранилище.

«Для такого резкого увеличения поставок Госпрому придется зарезервировать дополнительные транспортные мощности через Украину — Северного потока-1 и Ямал-Европа (трубопроводов) будет недостаточно», — сказал Маринченко Рейтер.

По словам представителя Украинской газовой биржи, Госпром запросил 100,2 млн кубометров газа в сутки через Украину. Это меньше, чем уже выплаченные 110 млн кубометров в день, но выше, чем экспорт 56-64 млн кубометров в день, наблюдавшийся в начале ноября.

Если «Газпром» захочет выйти за рамки контракта, ему придется зарезервировать дополнительные мощности на аукционе отдельно для Украины и для трубопровода Ямал-Европа. Избегайте этого на недавних аукционах.

Россия отказалась приостановить поставки в Европу, чтобы оказать давление на немецкие регулирующие органы с целью одобрения экспорта газа по новому газопроводу «Северный поток — 2» по дну Балтийского моря. Германия должна сертифицировать трубопровод к началу января.

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Влияние более высоких цен

В этом году цены на газ выросли из-за факторов, в том числе сокращения запасов газа и увеличения спроса после восстановления экономики после ослабления ограничений Covit-19 и более жестких, чем обычно, поставок из России.

В Великобритании рухнули некоторые энергетические компании, потребители столкнулись с более высокими счетами за электроэнергию, а компании во многих секторах, включая производство продуктов питания и сельское хозяйство, почувствовали боль.

Поток на запад в Германию в точке Малнометр на границе с Польшей возобновился в понедельник с задержкой на 3 миллиона киловатт-часов (кВтч). Подробнее

Объем во вторник составил 9 млн кВтч / час, что является максимальным показателем с 29 октября.

Прозвища для вторника — или Gas Carrying — были в Германии на уровне 9 742 667 кВтч / час. Данные показывают, что исходящий спрос на поставки газа в Польшу составлял всего 1 013 000 кВтч / час.

Уровни потоков в трубопроводе Ямал-Европа и их направления регулируются по запросу потребителей, а на прошлой неделе были обратные потоки, то есть газ шел из Германии в Польшу. Большую часть понедельника чистый приток воды был нулевым. Подробнее

Дополнительные репортажи Бозоргмехра ​​Шарафедин и Сюзанны Твидейл в Лондоне, Норы Були в Осло и Натальи Зинец в Киеве; Тимоти Наследие Редактирование

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