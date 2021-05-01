По мере обострения конфликта России с Западом усиливается и подавление внутренних разногласий.

Оппонентам президента Владимира Путина в России, похоже, в наши дни нет безопасного места – в их собственных домах.

«Это было что-то вроде получаса« бах, бах, бах », – сказал Никита Колович, активист из города Воронежа, расположенного в пятистах километрах к югу от столицы, Москвы, о том, как сотрудники службы безопасности припарковались возле их квартиры на несколько часов на недавний вечер.

Они постучали в его дверь, посмотрели на него и выкрикнули нецензурную лексику и отключили электричество в его блоке, пытаясь вытащить его и развернуться внутрь.

20-летний Колович сказал, что это «преступление» – размахивать золотым и синим флагом ЕС за окном своей квартиры рядом с написанной от руки надписью «Путин – вор».

«Они боятся любого другого мнения о будущем страны», – сказал он нашей команде CBC Moscow, которая встречалась с ним в Воронеже.

Опыт Коловицина пришелся на период интенсивного подавления инакомыслия в России, когда страна защищалась от нарастающих конфликтов внутри страны и за рубежом.

Камера видеонаблюдения исследует территорию Кремля в Москве, устанавливая 200 000 камер по всей столице, что делает ее одной из крупнейших систем наблюдения в мире. (Горен Семинофф / CBC)

Через несколько дней после нашего приезда полиция догнала Коловича и арестовала его за то, что он оставил квартиру на работу. Его посадили на семь суток за разжигание антиправительственных протестов.

«Я зол – я зол на репрессии», – сказал он в четверг вскоре после освобождения.

Влиятельная газета «Новая газета» предположила, что «домашние аресты … могут заменить традиционные массовые задержания», и отразила новую тактику в растущем подавлении Россией голосов Кремля.

Точно так же правозащитная группа Amnesty International заявила, что идея заключалась в том, чтобы запугать противников, которые были нигде не безопасны.

‘Приходи за собой в любое время’

«Репрессивное правительство знает, кто вы, и может прийти за вами в любое время», – сказала CBC News Наталья Свагина, директор московского офиса Amnesty.

В ночь на 21 апреля, когда демонстрации в поддержку находящегося в заключении лидера оппозиции Алексея Навального распространились по всей России, полиция в большинстве городов была необычно изолирована и произвела несколько арестов.

Но в последующие дни они использовали камеры видеонаблюдения и технологию распознавания лиц, чтобы посетить дома сотен активистов – и журналистов – и найти их после истины.

Некоторых репортеров независимых изданий, таких как «Новая газета» и московский телеканал «Дождь», доставили в полицейские участки, чтобы доказать, что они участвовали в боевых действиях, а не поддерживали Навального.

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный был замечен на экране в Москве в четверг по видеосвязи перед слушанием апелляции на ранее вынесенное судебное решение, в котором он обвиняется в клевете на российского ветерана Второй мировой войны. (Пресс-служба Бабушкинского районного суда Москвы / Reuters)

44-летний Навальный является давним борцом с коррупцией, в которую вовлечены члены кремлевской элиты, и публично ненавидят те, кто правит страной.

Во время поездки в Сибирь в августе прошлого года он избежал покушения со стороны западных стран, которое якобы было совершено российскими спецслужбами.

Вернувшись в Россию после выздоровления в Германии, Путин был приговорен Навальным к трем годам лишения свободы. Официальное обвинение заключалось в том, что Навальный нарушил условия его условно-досрочного освобождения, но именно он и его сторонники были настоящей причиной, по которой Навальный прямо обвинил Путина в попытках сделать это при его жизни.

Преследование сторонников

С тех пор прокуратура объявила его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) экстремистской организацией. Большая часть его руководящей команды бежала в Европу. Другие главные сторонники этого решения находятся под домашним арестом и могут быть привлечены к уголовной ответственности.

В четверг его союзники объявили, что у них нет другого выбора, кроме как приостановить всю политическую деятельность после судебного постановления о закрытии всех 40 региональных отделений.

За митингующими и за активистами в Москве 21 апреля наблюдали ОМОН и силовики. (Горен Семинофф / CBC)

В заявлении российских юристов была подтверждена их позиция о том, что закрытие сети Навального было оправданным.

«Под видом либеральных лозунгов эти организации занимаются созданием условий для дестабилизации социальной и социально-политической ситуации», – говорится в заявлении.

В пятницу утром адвокат Навального, Иван Павлов, был арестован в своем московском отеле FSP, российской тайной полицией, а его коллега обыскал его дом в Санкт-Петербурге, согласно сообщению в Facebook. Его обвиняют в утечке информации предварительного расследования.

Павлов, один из самых известных российских адвокатов по делам о терроризме или государственной измене, явился сегодня в суд, чтобы защитить российского журналиста Ивана Сафроно, который находится в тюрьме по обвинению в шпионаже.

Конфликты России с Западом усилились после возвращения Навального в Россию, но особенно в последние несколько недель.

В ответ на использование химического оружия под названием «Новичок» для отравления Навального Соединенные Штаты недавно напали на правительство Путина, введя новый раунд санкций, а также заявив, что это была крупная российская кибервойна.

За последние две недели европейские страны выслали десятки российских дипломатов после обвинений в том, что российские секретные агенты провели серию тайных шпионских операций.

Россия мобилизовала более 100 000 военнослужащих вдоль украинской границы, обвинив НАТО и Украину в попытке спровоцировать войну, прежде чем на прошлой неделе объявила о дефиците.

«Иностранный агент»

В очередной крупной кампании против внутренних врагов на этой неделе прокуратура выступила против Medusa, одного из самых уважаемых независимых источников новостей в Интернете, объявив его «иностранным агентом».

«Окружающая среда становится все темнее и темнее с каждым днем», – сказал CBC News главный редактор Иван Колпаков в Рике, Латвия, где находится редакция Medusa.

Несмотря на то, что Medusa находится в стране ЕС, аудитория Medusa в основном находится в России, и ее команда из 60 сотрудников работает в этой стране.

Иван Колпаков, главный редактор Medusa, одного из самых уважаемых независимых новостных онлайн-источников в России, работает в Риге, Латвия, где находится редакция Medusa. (Новости CBC)

«Они идентифицируют нас как иностранных агентов, они пытаются подорвать нашу беспристрастность в глазах общественности, и, конечно, это работает очень хорошо», – сказал Колпаков.

Хотя Россия ранее использовала термин «иностранный агент» для таких медиа-организаций, как «Голос Америки», финансируемый Государственным департаментом США, это первый случай, когда коммерческая медиа-компания стала мишенью.

Голпаков сказал, что этот шаг уже напугал рекламодателей. В заявлении, сделанном в четверг, редакция призвала читателей и «заинтересованных лиц объединить людей для спасения этого замечательного проекта».

“Эти люди [in the Kremlin] Верьте в то, что Запад пытается разрушить «матушку-Россию» », – сказал Колпаков.

«Они действительно могут доверять тому, что мы иностранная медиакомпания, вещающая в России, поэтому мы должны быть отмечены как иностранный агент».

Репрессии по-прежнему широко распространены

Хотя западным активистам и независимым СМИ всегда было нелегко в России, до недавнего времени власти сопротивлялись жесткой тактике и вместо этого стремились использовать пропаганду и государственное телевидение.

Но после ареста Навального в январе ситуация резко изменилась, и репрессии стали более очевидными и широко распространенными.

«Неправильное сопротивление [Navalny’s organization] Сказал Татьяна Становая, научный сотрудник Центра Карнеги в Москве и иногородний ученый.

Мужчина с изображением Навального проходит в среду в Санкт-Петербурге мимо граффити. (Антон Воганов / Reuters)

«Либеральные СМИ … в поле зрения [security services] Игрок на стороне Навального, поэтому должен быть нейтрализован. “

Становоя сказал CBC News, что ухудшающиеся и все более конфронтационные отношения России с Западом подпитывают репрессии против тех, кого считают критиками режима в России.

«Все антипутинские и либералы … рассматриваются властями как инструмент западных спецслужб … плыть на лодке и дестабилизировать Россию».

Как враги Кремля отреагируют на репрессии – вопрос экзистенциальный, и здесь есть некоторые ответы.

Активист Колович сказал, что экономические и политические проблемы России имеют глубокие корни, и что власти не приняли мер для их решения, и что разногласия в той или иной форме сохранятся.

«Большинство из нас не боятся, поэтому даже после этого они выйдут на улицу».