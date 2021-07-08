По мере обострения кризиса Россия снова предлагает северокорейские правительственные вакцины.

Недавно президент Ким Чен Ын официально признал, что его страна сталкивается с нехваткой продовольствия.

На фоне сообщений о том, что жесткая блокировка ведет к сильному голоду, Россия в очередной раз предоставила Северной Корее правительственные вакцины.

Пхеньян отказался от прививок и помощи многих стран.

Он закрыл границы, чтобы избежать заражения вирусом, но также повлиял на торговлю с Китаем. Он полагается на Пекин в плане продуктов питания, удобрений и топлива.

Ким Чен Ын признал, что столкнулся с нехваткой продовольствия, и назвал ситуацию «напряженной».

Он сделал комментарии в прошлом месяце и сказал гражданам готовиться к «худшему концу», когда-либо существовавшему по сравнению с худшим голодом 1990-х годов.

Считается, что международные торговые санкции оказали дополнительное давление на поставки продовольствия.

Россия ранее заявляла Северной Корее, что «не каждый может позволить себе беспрецедентно строгие и чрезмерные санкции», – заявил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров, что Москва несколько раз поставляла Пхеньяну вакцины.

Он также повторил возможность предоставления вакцины, если они нужны стране.

Ящик для анализа сеульского репортера Лауры Пикер

Северная Корея переживает кризис. Насколько серьезным станет этот кризис, зависит от того, что произойдет в следующие несколько месяцев.

Сейчас поступает много сообщений о нехватке продовольствия, и считается, что Ким Чен Ын приказал военным раздать его магазины среди людей.

ООН заявляет, что в этом году страна столкнется с нехваткой продовольствия в объеме около 860 000 тонн, что предсказывает «тяжелый неурожайный период».

Пусть будет ясно, что это далеко не масштабы голода 1990-х годов, но запасы продовольствия сокращаются, и осенние урожаи должны идти хорошо, чтобы избежать повсеместного голода.

В прошлом году многочисленные ураганы затопили поля и уничтожили посевы. Северная Корея больше не может противостоять стихийным бедствиям.

Один из выходов из этого кризиса – вакцинировать население страны против правительства-19, что позволит режиму дерегулировать, возобновить торговлю и принять помощь.

История продолжается

Я обсуждал вопросы логистики с рядом экспертов, которые предполагают, что Северная Корея может неохотно разрешать иностранцам контролировать страну из-за отсутствия холодильных установок для перевозки вакцины.

Мне сказали, что это вопросы, которые можно обсуждать и решать. Но на этот раз Пхеньян не проявил никаких признаков действия.

Между тем режим снова настаивает на уверенности в себе, поскольку его люди остаются без еды.

Северная Корея заявляет, что у нее нет правительственных дел, которые подозреваются экспертами.

На прошлой неделе был высокопоставленный чиновник Стрельба по неуказанному «серьезному инциденту» Считается, что это связано с вирусом.

Позднее северокорейские СМИ назвали его высокопоставленным военным Ли Пхён Сол.

В прошлом месяце Ким Чен Ын пригрозил высшим должностным лицам о недостатках, связанных с сообщением государственных СМИ Северной Кореи Govt-19.

Это редкий признак серьезности эпидемии в Северной Корее.

Китай и Южная Корея – одни из многих стран, которые ранее наносили удары по Пхеньяну.