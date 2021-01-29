По мере роста призывов к постсоветским переменам оппозиция распространяется из Беларуси в Россию.

Мужчина держит портрет лидера российской оппозиции Алексея Навального, заключенного в тюрьму во время акции протеста в Москве 23 января. (Валери Шарифулин / DOS через REUTERS)

Как десятки тысяч россиян Вышел на улицу Оппозиционные группы призвали обезглавить Алексея Навального 23 января в нескольких городах Одиннадцати часовых поясов, многие из которых имеют в виду Беларусь.

В Пушкинская площадь в Москве, В культовом рок-гимне перестроечного периода Виктора Зоя были изображены бело-красные белорусские флаги и лозунги «Долгая Беларусь». “Пермь” (Смена), песня, которую любят и принимают противники белорусского тирана Александра Лукашенко, звучат из автомагнитол.

Эта тенденция распространилась и на онлайн-мир. В серии Дикток видео Широко распространено в социальных сетях, что российская молодежь в полицейской форме сняла значки, чтобы напасть на жестокость полиции во время протестов, а молодые белорусы стали отражением одной из форм политического перформанса. Сортировка Месяцами.

Синергия между антиправительственными протестующими в России и Беларуси, продемонстрированная в минувшие выходные, не нова. Этим летом в Хабаровске, Россия, вспыхнули протесты против ареста известного губернатора. Выявлено их сходство «Беларусь мы с тобой!» С теми, кто скандировал это, пытаясь выгнать Лукашенко. Протестующие в Беларуси Любезно повернулся, «От Хабаровска до Минска нет места диктатуре».

Между тем сторонники Навального заявляют, что были Внимательно изучаю События в Беларуси после начала массовых протестов в августе, в надежде, что они извлекут уроки для собственной войны против режима Владимира Путина. После возвращения Навального в Россию и его последующего ареста лидер белорусской оппозиции Светлана Сикана ус Ская Предлагаемый Она может вернуться домой из своей ссылки в Вильнюсе.

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Илья Ясловский, старший член Фонда «Свободная Россия», сказал мне, что восстание в Беларуси поощрило российскую оппозицию, «показав, что страна может взорваться даже после 25 лет бездействия, даже при сильных репрессиях».

Но солидарность и сотрудничество между российскими и белорусскими оппонентами намного сильнее, чем заразительные эффекты политических и социальных изменений в двух соседних бывших советских странах.

Одновременные беспорядки в обеих странах серьезно ограничили способность России контролировать влияние кризиса в Беларуси, которую Кремль долгое время считал государством-сателлитом и клиентом. Кроме того, он жестко привязан к правилам Путина и Лукашенко, двух людей, которые находятся у власти 21 и 26 лет соответственно и, как многие полагают, ненавидят друг друга.

Нравится вам это или нет, но Путин и Лукашенко теперь связаны друг с другом. “Путин начнет отращивать усы Лукашенко”, – сказал политический обозреватель. Владимир Бастуков Игриво написал в последней колонке для МБК Медиа. Как и Лукашенко, Путин теперь будет вынужден «занять оборонительную позицию» перед лицом общественного недовольства и волнений.

Согласно с Утечки в российские СМИ, Режим Путина надеется использовать массовые протесты и спорные выборы в Беларуси как средство, чтобы усилить контроль над западными соседями Москвы и заменить Лукашенко. Но по всей России прошли массовые протесты против ареста Навального, который разразился 23 января, и, как и планировалось в будущем, такой шаг может создать опасный прецедент для Кремля. Последнее, что нужно Путину сейчас, – это пример диктатора, свергнутого народным восстанием.

Одновременные демонстрации в Беларуси и России также ограничили возможности Лукашенко. Раньше белорусский политический деятель время от времени предпринимал дальнейшие попытки на Запад, чтобы усилить свое влияние в Москве, теперь этот проспект для него закрыт.

Андрей Ястровцев, профессор экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Об этом сообщило Радио Свободная Европа / Радио Свобода Поскольку Лукашенко крепко обнимает Путина с августа, он сделал свою страну «наполовину субъектом Российской Федерации». Что касается России, то Лукашенко «стал некой западной версией. [Chechen strongman] Рамзан Кадыров: «Сложный и надоедливый заказчик, избавиться от которого без риска невозможно.

Текущая ситуация напоминает восстание Евромадана в Украине в 2013-2014 годах, которое свергло диктаторского промосковского президента страны Виктора Януковича. Изначально антироссийский Вдохновленный От своих украинских аналогов. Борис Немцов, покойный лидер российской оппозиции, убитый в Москве в феврале 2015 года, сказал во время восстания в Киеве: «Поддерживая Украину, мы поддерживаем самих себя.

Единство между улицами России и Украины было, конечно, нарушено насильственной аннексией Крыма Москвой и войной на Донбассе, которая временно укрепила российское общество и отодвинула на второй план оппозицию. Но соответственно БастуковШансы на успешный римейк крымской сцены в Беларуси «близки к нулю»

Лидер российской оппозиции Владимир Кара-Мурса недавно стал председателем Фонда Бориса Немцова. Об этом сообщает Public Radio International «Он испытывает трепет, восхищение и уважение к удивительно храброму народу Беларуси, который продолжает протестовать перед лицом насилия и угнетения, невообразимых даже по стандартам режима Лукашенко».

Кара-Мурса добавил: «Путина очень беспокоит то, что происходит в Беларуси. Для него это видение собственного будущего. Путин и Лукашенко – два последних диктатора в Европе. ”

Брайан Уитмор – старший член Евразийского центра Атлантического совета и доцент Техасского университета в Арлингтоне.

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