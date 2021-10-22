По мере роста числа случаев заражения вирусом растут и просьбы россиян о вакцине

Когда в прошлом году Россия стала первой страной, выпустившей вакцину против коронавируса под названием Sputnik V, это было воспринято как предмет национальной гордости и знак ее научного опыта. Но с тех пор, как в декабре 2020 года началась программа бесплатной иммунизации, около трети из 146 миллионов человек в стране были полностью вакцинированы.

Снижение приемлемости вакцин вызывает растущую обеспокоенность, поскольку в России наблюдается резкий рост заболеваемости, устанавливая рекордные числа инфекций и смертей почти каждый день в этом месяце. В четверг Национальная целевая группа по коронавирусу сообщила о 1036 случаях смерти и более 36000 новых инфекций за последние 24 часа.

«Я не могу понять, что происходит», – сказал президент Владимир Путин, и это редкое признание со стороны стального лидера с недоумением. У нас есть надежная и эффективная вакцина. Вакцина действительно снижает риск заболеваний, серьезных осложнений и смерти ».

В нижегородской инфекционной больнице №23, где тяжелобольные лежат в палатах с ограниченным пространством между койками, в результате нападения избита д-р Наталья Солоченко.

Главный врач сказал Associated Press: «Я могу вам сказать, что из каждых 50 госпитализированных только один или два вакцинированы. Все отделение интенсивной терапии заполнено очень критическими пациентами; все эти пациенты не вакцинированы».

«Честно говоря, мы больше не злимся, нам просто жаль этих людей», – сказала она.

Нина Пугачева до сих пор находится в больнице, но ей повезло – она ​​выздоравливает.

«Скажите всем, чтобы они вакцинировались», – сказала она.

Солоченко сказал, что широко распространенная дезинформация, похоже, вызывает сомнения относительно вакцинации.

«Это очень деликатный вопрос, актуальный для всех медицинских работников. Мы читаем то, что публикуется в социальных сетях, и мы видим самую негативную информацию о вакцинации от граждан нашей страны».

Многие россияне скептически относятся к вакцинам в целом из-за недоверия к советским властям. Что касается Sputnik V, то были широко распространены опасения, что он был одобрен для использования до завершения полных клинических испытаний.

Некоторые критики также обвинили в противоречивых сигналах властей. Прославляя Sputnik V и три другие отечественные вакцины, кадры, снятые на Западе, часто подвергались критике со стороны контролируемых государством СМИ, что многие рассматривали как разжигание скептицизма в отношении вакцин в целом.

Уровень вакцинации в Нижегородской области, примерно в 400 километрах (250 миль) к востоку от Москвы, на 44% выше, чем в среднем по стране, но имеет высокий уровень смертности. Целевая группа по коронавирусу сообщила о 40 новых случаях смерти за последние сутки – это примерно вдвое больше, чем в Москве.

В связи с ростом числа погибших губернатор района Глеб Никитин заявил, что будут приняты новые меры по сдерживанию распространения инфекции, но они еще не объявлены.

В среду Путин приказал россиянам воздерживаться от работы с 30 октября по 7 ноября, в период, который включает четырехдневный национальный праздник.

Москва и Санкт-Петербург, два самых густонаселенных города России и главные политические, коммерческие и культурные центры страны, пошли еще дальше, объявив о новых ограничениях после месяцев бездействия.

В Москве тренажерные залы, кинотеатры, развлекательные заведения и большинство магазинов будут закрыты с 28 октября по 7 ноября; Рестораны будут открыты только для еды на вынос или доставки.

В понедельник власти Санкт-Петербурга ввели цифровые коды подтверждения вакцинации, которые должны появляться с 1 ноября для входа на конференции и спортивные мероприятия. С 15 ноября эти коды будут требоваться в кино, театрах, музеях и спортзалах, а с 1 декабря они станут обязательными в ресторанах, кафе и некоторых магазинах.

Подобная кодовая система была опробована летом в Москве, но через несколько недель от нее отказались из-за жалоб рестораторов на низкие доходы.

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Авторы Associated Press Владимир Исаченков и Джим Хейнс выступили в Москве.

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