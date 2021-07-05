По мере таяния сибирской вечной мерзлоты ученые восхищаются сокровищами мамонтов под землей.

Якутск, Россия – палеонтолог Валерий Плотников подошел к промышленному холодильнику, чтобы достать пенополистирол и поднять крышку. Внутри, свернувшись клубком, словно удобно дремав, это было коричневое и пушистое существо, не похожее ни на что живое сегодня на этой планете.

«Сначала мы думали, что это пещерный волк или какой-то медведь», – сказал Плотников, научный сотрудник отделения Российской академии наук в Якутске, столице Российской республики Саха (Якутия). «Но ее зубы не совпадают, и у нее меньше пальцев».

Животное было мертвым тысячи лет, но было обнаружено, что оно практически полностью сохранилось в вечной мерзлоте Сибири. Ученые еще не датировали, но, по оценкам Плотникова, он мог быть заморожен более 50 000 лет назад, что делает его одним из самых ранних открытий, проанализированных его лабораторией.





Это было бы огромным достижением. Лаборатория Плотникова полна множества древних костей и образцов, которые изо всех сил пытаются найти место для остатков ледникового периода, которые поднимаются на поверхность по мере потепления климата. Темпы открытий ускоряются, поскольку вечная мерзлота, покрывающая 95 процентов территории Якутии, тает, привлекая ученых со всего мира в эти отдаленные регионы.

Также привлекает напильник Процветающая торговля бивнями мамонта, который продается за десятки тысяч долларов в соседнем Китае. Жители Саха бродят по земле в поисках неожиданной – и обычно незаконной – прибыли, и в процессе они обнаруживают десятки древних трупов, сохранившихся во льду, которые проливают свет на историю человечества и многих вымерших видов.

«Революция в технологии секвенирования ДНК – безумная революция. За этим было трудно угнаться», – сказала Лав Даллен, профессор эволюционной генетики Калифорнийского университета в Беркли. центр древней генетики в Стокгольме. «Вероятно, это одна из самых быстрых технологических трансформаций, которые когда-либо происходили в науке».

«Мы привыкли размещать результаты, которые можно распечатать на странице A4 шрифтом Arial», – сказал он. «Сегодня, если мы напечатаем коды ДНК, которые мы секвенировали, она перенесет вас на Луну и обратно – дважды».

охота на мамонта

Используя эти достижения в области технологий, Далин и другие ученые пришли к новым выводам об исторической эволюции и происхождении современных животных и вызвали интенсивную и противоречивую гонку за использование ДНК из древних костей для реконструкции самого генетически мифического древнего существа – шерстистый мамонт.

Проект, возглавляемый генетиком из Гарварда Джорджем Черчем, работает над изменением генов африканского слона, ближайшего из ныне живущих родственников мамонта, чтобы воссоздать мамонтообразное существо с мехом, маленькими ушами и толстым слоем жира для сибирского медведя. холод. Искусственная матка, разрабатываемая в лаборатории Church, станет первой из когда-либо созданных млекопитающих любого вида, не говоря уже о том, что период беременности составляет 22 месяца.

Некоторые надеются, что проект поможет людям искупить свою роль в доведении этого существа до исчезновения между 10 000 и 4 000 лет назад. Другие говорят, что оживление мамонта в теплом климате было бы похоже на повторение этих грехов снова.





Дален совершил десять полевых поездок в Сибирь с тех пор, как начал сотрудничать с Плотниковым и другими российскими исследователями в начале 2000-х годов. Считается, что не менее 80 процентов известных в мире останков мамонтов находятся в Якутии, а половина нетронутых экземпляров относится к ледниковому периоду. Во время визита в 2018 году команда взяла образцы ДНК с головы степного волка эпохи плейстоцена, большой неповрежденной гигантской ступни и тела детеныша пещерного льва, который был заморожен в течение 28000 лет и, возможно, является наиболее хорошо сохранившимся. снег. Было обнаружено старое животное.

Но обнаруженное прошлым летом животное с возрастом до сих пор остается загадкой, и Дален планирует в августе вернуться в Якутск, чтобы взять образцы, чтобы изучить ДНК существа в своей лаборатории в Стокгольме. «Судя по фотографиям, которые я видел, она похожа на своего рода кошку», – сказал он. «Но мы не можем быть уверены».

замкнутый круг

Темпы открытий могут быть благом для таких исследователей, как Дален, но они также свидетельствуют о тревожной истине. Площадь вечной мерзлоты в мире в два раза превышает площадь Соединенных Штатов, и выбросы углерода ускоряются по мере потепления климата. Это порочный круг обратной связи, который характеризует многие процессы потепления в Арктике.





Парадоксально, но сибирские зимние оттепели усугубляются снегом, который как одеяло удерживает летнюю жару в почве. Поскольку активный слой зимой перестает замерзать, дополнительное тепло позволяет почвенным микробам оттаивать растворенные органические вещества, выделяя углекислый газ или метан – в 25 раз более мощный парниковый газ – в течение всего года.

Тепло распространяется глубже в вечную мерзлоту, ускоряя таяние, а в населенных пунктах оно ослабляет фундамент домов, стоящих на сваях, вкопанных глубоко в землю, что вынуждает некоторых жителей эвакуироваться. Рекорды температуры в России были стерты в последние годы, что привело к пожарам в Сибири и волнам тепла на ее традиционных “полюсах холода”.

Реконфигурация пастбищ

В крайнем северо-восточном углу Якутии, примерно в 1600 км от Якутска, эколог Сергей Земов и его сын Никита создали то, что они называют Плейстоценовый парк, участок земли площадью 145 квадратных километров, который они превратили в жизненный опыт, чтобы обратить вспять последствия изменения климата. Чтобы предотвратить таяние вечной мерзлоты, они заново заселяют эту территорию дикими животными – бизонами, ондатрой, северным оленем и лошадьми, которые бродили по этим равнинам в последний ледниковый период. Утрамбовывая глубокий снег и позволяя задержанному теплу уйти, животные также улавливают холод внутри мерзлой земли.

«Очень сложно договориться о сокращении промышленных выбросов CO2. Уменьшить выбросы вечной мерзлоты. [is] Намного проще », – писал Сергей Земов в 1988 году. утверждение Он заявляет о своих смелых амбициях. “все [that’s] Что требуется, так это преодолеть ментальные барьеры, признать, что экосистемы пастбищ имеют право на жизнь и свободу, и вернуть часть земель, отнятых у них нашими предками ».

В плейстоценовом парке сейчас около 200 пасущихся животных, что, по словам Никиты Зимова, на самом деле сохраняет почву более прохладной по сравнению с окружающей средой. Однако для того, чтобы действительно замедлить изменение климата, семье Земовых понадобятся сотни тысяч животных на миллионах акров в Арктике. Как говорится, еще понадобится мамонт. Объединившись с Гарвардской церковью, они надеются однажды протоптать плейстоценовый парк, вырубить деревья и расчистить территорию для степей.

На это могут потребоваться десятилетия, если вообще когда-либо. Но многих ученых, работающих в Якутске, это видение стоит воодушевить.

В городском Музее мамонта, который специализируется на старинных образцах, Сергей Федоров годами изучал останки мамонтов, хранящиеся в холодильнике размером с комнату за главным залом музея. Он говорит, что никогда не привык к запаху ферментированного мяса мамонта, который прилипает к его одежде и вызывает взгляды других пассажиров автобуса.

Федоров говорит, что в якутском языке есть слова для обозначения верблюда и льва, но нет слова для обозначения мамонта. Он указывает, что это может указывать на то, что эта этническая группа не является коренной для этого региона, а является коренной для районов на юге.





Однако, возможно, однажды якуты станут хозяевами новых мамонтовых степей. По словам Плотникова, нет более подходящего места для реинтродукции вымершего существа.

«Климат Центральной Якутии имеет многие характеристики плейстоценового периода, с лесами, долинами и лугами», – сказал он.

Для Федорова увидеть, как колоссальные звери снова бродят по равнинам Сибири, было бы кульминацией всей жизни поисков.

«Если мы сможем воссоздать мамонта», – сказал он. Якутия готова принять его.