По мере того, как все больше россиян бегут от войны Путина с Украиной, другие страны пожинают экономические выгоды

«Когда началась война, мы решили уехать в Казахстан, — сказал 45-летний Сергей о массовом вторжении России в Украину 24 февраля.

Как только в июне закончился учебный год, Сергей закрыл свой мебельный завод в сибирском городе Новосибирске и уехал из России с женой и детьми. Как и другие русские, которые Я говорил с Радио Свобода. Для этой истории Сергей попросил анонимности, опасаясь родственников и интересов в России.

«Надеюсь… мы останемся здесь навсегда», — сказал он Радио Свобода «Сибирь.Реалии». «В Казахстане я могу говорить то, что думаю, и дышать свободно».

В первой половине 2022 г. 419 тысяч россиян покинули страну, по данным агентства по статистике Росстата. Хотя последние данные не были обнародованы, массовая иммиграция, вероятно, увеличилась с тех пор, как президент Владимир Путин объявил о военной мобилизации 21 сентября. Хотя неясно, сколько из этих россиян покинули страну в долгосрочной перспективе, потеря работы — пожилых людей, бизнесменов и квалифицированных специалистов — стала серьезным бременем для России.

По данным аналитической компании BCS Global Markets, российские физические лица Отправить 14 миллиардов долларов за рубежом в первые девять месяцев года.

Кроме того, более 1000 международных компаний прекратили свою деятельность в России из-за беспрецедентных западных санкций, введенных против Москвы после вторжения. Около 320 полностью покинули Россию. Сотни российских компаний также ищут более зеленых пастбищ за границей.

Хотя большой приток россиян, многие из которых покинули родину по экономическим причинам, а не как политические противники путинской политики, привел к росту арендной платы и цен на недвижимость и усилил антироссийскую напряженность в некоторых кругах, таких как Казахстан, Армения, Грузия. и Турция сообщили о преимуществах, экономически значимых после вторжения Москвы в Украину.

Казахстан

Президент Казахстана Касым-Зумарт Токаев заявил в прошлом месяце, что более 50 международных компаний переехали из России в Казахстан. По словам премьер-министра Алихана Смиллова, десятки других компаний ведут переговоры о таком шаге.

«Это очень поможет экономике нашей страны», — сказал Токаев.

Кроме того, более 100 российских компаний, в том числе Тинькофф Банк, InDrive, разработчик игр Playrix и разработчик программного обеспечения MNG Partners, переехали в Казахстан или ведут переговоры об этом.

По словам Даулета Аргандыкова, руководителя Центра развития человеческих ресурсов в Казахстане, эти компании Создать 4000-6000 рабочих мест Его общая капитализация составляет 27 миллиардов долларов.

казахстанские банки Я также видел неожиданные успехиПо данным правительственного органа по регулированию финансовых рынков. По состоянию на 10 октября общий объем вкладов российских граждан в казахстанских банках составил 1,42 миллиарда долларов, тогда как вклады всех иностранцев (как российских, так и нероссийских) в Казахстане в июне составили 692 миллиона долларов.

«Мы всерьез думаем обосноваться здесь, — сказал Сергей из Новосибирска. Моя жена врач, и я нашел работу. Наши дети ходят в русскую школу, и им, кажется, нравится новая ситуация. Я работаю агентом по недвижимости и в то же время я ищу возможности. Посмотрим, какие порты открыты и где есть спрос. Думаю, здесь есть хорошие возможности для работы. Так что попробуем обосноваться в Казахстане».

Армения

По итогам 2021 года прогнозируемый экономический рост Армении на 2022 год ожидался на уровне 5 процентов. Однако после вторжения России в Украину в феврале эта цифра была снижена до 1,6 процента из-за тесных экономических отношений Армении с Россией.

Но 18 октября глава Центробанка Армении Мартин Галстян снова пересмотрел эту цифру.

«Сейчас мы наблюдаем огромный приток россиян и ожидаем в этом году экономического роста на уровне 13 процентов», — сказал он. «Мы наблюдаем 25-процентный рост человеческого капитала в сфере информационных технологий. Талантливые и хорошо образованные люди переезжают в Армению, и это может иметь долгосрочные последствия».

За первые три квартала 2022 года в Армению въехало более 100 тысяч россиян. Было около 300 крупных компаний и 2500 малых компаний с российским капиталом. Зарегистрировано в Армении в тот же период. По данным сайта финансовых новостей АрмИнфо/ФинПорт, в первом полугодии денежные переводы из России в Армению составили 1,1 миллиарда долларов.

Александр — 36-летний уроженец Москвы, который в начале этого года перевез свою студию цифрового дизайна в Армению.

«После того, как началась война, я и моя команда решили, что нужно действовать», — объяснил он. Для всех в ИТ-секторе санкции означали конец любых возможностей. На китайском оборудовании — и это в лучшем случае — просто не получится».

Все члены его команды взяли с собой максимум 10 000 долларов наличными, когда ушли.

«Остальное мы перевели через криптовалюту», — добавил Александр. «Весной армянские банки свободно открывали счета нерезидентам, чем мы и воспользовались».

Он сказал, что зарегистрировал свою компанию быстро — «это заняло меньше часа». Он смог воспользоваться сниженными налоговыми ставками, введенными правительством для сектора информационных технологий. Он добавил, что не беспокоится о трудоустройстве, потому что «каждый день из России приезжают новые люди».

«Это огромный плюс», — сказал Александр. «Есть люди, с которыми можно обсуждать идеи, есть продуктивная среда для общения, есть люди, с которыми мы можем расти».

Грузия

Грузия также пережила экономический рост благодаря массовому притоку русских после вторжения в Украину. Международный валютный фонд 11 октября прогнозировал рост экономики страны в этом году на 8,8%. Глава Нацбанка Грузии Куба Гвинитадзе был более оптимистичен, прогнозируя 10-процентный рост.

«В результате войны между Россией и Украиной и соответствующих санкций значительно увеличились потоки мигрантов в Грузию, что стимулировало соответствующий рост», — сказал Гвинтадзе. Он сказал журналистам 26 октября.

Банк также сообщил, что денежные переводы из России в Грузию за первые десять месяцев 2022 года составили 1,135 миллиарда долларов, что более чем в четыре раза больше, чем за тот же период 2021 года. С марта по июнь российские граждане зарегистрировали в Грузии 6419 компаний. Министерство внутренних дел сообщило, что в период с января по сентябрь в Грузию въехало 112 733 россиян, добавив, что количество россиян в Грузии сейчас значительно выше из-за объявления российской мобилизации 21 сентября.

Приток привел к росту арендной платы, особенно в Тбилиси, где малообеспеченные семьи и студенты сталкиваются с нарастающим жилищным кризисом. Эксперты предупреждают, что нынешний бум может не продлиться долго.

«Мы должны понимать, что все эти факторы, стимулирующие рост в этом году, носят временный характер», — сказал Рейтер Димитар Богов, главный экономист по Восточной Европе и Кавказу в Европейском банке реконструкции и развития. Это не гарантирует устойчивого роста в последующие годы. Так что надо быть осторожным».

32-летняя Оксана владела кафе в Новосибирске. Она и ее муж приняли решение переехать в Грузию, где они провели медовый месяц, в первые дни после вторжения России в Украину. 21 марта, по ее словам, они купили билеты в один конец.

Ее муж, IT-специалист, продолжает удаленно работать на российского работодателя. Позже в этом месяце она открыла новое кафе в Тбилиси вместе с другой россиянкой, уехавшей из Москвы из-за войны.

«Грузия — страна влюбленных молодых людей, — сказала Ольга. Здесь огромные возможности. Главное, чтобы была настоящая свобода. Ты можешь делать все, что хочешь, говорить, что думаешь… Создавайте бизнес, процветайте и открывайте его — все пути открыты».

Она сказала, что регистрация ее компании заняла всего несколько минут, и она смогла заполнить все формы на английском языке.

«Можно сразу сказать, что вы желанный гость…» — сказала Ольга. «Я надеюсь, что мы, российские беженцы, сможем органично интегрироваться в грузинское общество, и что Грузия станет нашим новым домом. Нам некуда возвращаться, и я очень благодарен, что нас приняли».

индейка

Турецкая экономика также испытала подъем в связи с беспорядками в России. Турция — единственный член НАТО, который не ввел санкции против России за неспровоцированное вторжение. В июне турецкий экспорт в Россию достиг 791 миллиона долларов, что на 46 процентов больше, чем в предыдущем году, и является самым высоким объемом за один месяц с 2010 года. Ожидается, что в течение года товарооборот между двумя странами превысит 60 миллиардов долларов.

Темпы экономического роста Турции достигли 7,6% во втором квартале, превзойдя ожидания и сделав Турцию одной из самых быстрорастущих экономик в Группе двадцати (G20).





Россияне стали основными иностранными покупателями жилой недвижимости в Турции в этом году. Статистическое агентство правительства Турции упомянул До августа россияне покупали в среднем по 34 турецких квартиры в день. Спрос значительно увеличился после объявления российской мобилизации.

Согласно турецкому законодательству, покупка недвижимости на сумму не менее 75 000 долларов США дает иностранцам право подать заявление на постоянное проживание.

Роман Казаков, инвестор из Санкт-Петербурга, в этом году купил вид на жительство в Анталии и переехал в Турцию с женой и тремя детьми.

«Мы с женой приняли решение покинуть Россию 24 февраля, — сказал Казаков радио Радио Свобода. «Но когда у тебя есть дети и компании, ты не можешь куда-то переехать, как это сделали многие люди после войны. Нужно подготовить место для мягкой посадки. Так что мы поступили мудро».

К лету супруги обосновались в Турции, а Казаков поехал в Анталию покупать дом.

«Летом цены начали расти, но это было не так плохо, как сейчас, после упаковки», — сказал он. «Мы купили билеты на 19 сентября…. Через несколько дней после нашего отъезда цены были уже совсем другими. Мой друг ездил из Москвы в Стамбул 25 сентября. [four days after the mobilization announcement] за 270 000 руб. [$4,400] на одного человека».

Сейчас Казаков разрабатывает совместный рабочий объект в Анталии с еще одним россиянином, приехавшим туда двумя месяцами ранее.

Он сказал: «Это новая ниша, очень перспективная, особенно сейчас с наплывом новых людей из России и Белоруссии… Плюс я хотел создать русское сообщество и найти интересных людей. Так получилось, что сразу после выхода из самолета , я начал новый бизнес».

Он планирует открыть объект в ближайшее время и надеется окупить свои инвестиции в течение восьми или девяти месяцев.

«Посмотрим, как пойдет совместная работа», — добавил он. «Если все в порядке, у меня есть идея для моей следующей работы… В Турции много незаселенных территорий».

В подготовке этого отчета участвовал старший автор RFE/RL Роберт Калсон.