По мере того, как контратака Украины продвигается вперед, игроки сталкиваются с тем, что русские оставили позади

На бутылке сиропа из сибирских ягод, грязных носках и армейском пакетике чая стояло клеймо «За Победу».

Для украинских солдат одним из преимуществ хотя бы незаметного наступления в рамках продолжающегося уже месяц контрнаступления на юге Украины является захват готовых укреплений у отступающих русских, которые месяцами готовились к рытью глубоких, хорошо защищенных окопов.

Для украинцев это означает жить и сражаться на позициях, давно занятых русскими, — заваленных военными обломками и личными вещами российских солдат.

«Это не очень приятно,» сказал Pvt. Максим, солдат 36-го полка морской пехоты Украины, собрал несколько диковин, в том числе то, что он считает талисманом: несколько пуль, покрытых блестками и прикрепленных к связке ключей.