По мере того, как контратака Украины продвигается вперед, игроки сталкиваются с тем, что русские оставили позади

На бутылке сиропа из сибирских ягод, грязных носках и армейском пакетике чая стояло клеймо «За Победу».
Для украинских солдат одним из преимуществ хотя бы незаметного наступления в рамках продолжающегося уже месяц контрнаступления на юге Украины является захват готовых укреплений у отступающих русских, которые месяцами готовились к рытью глубоких, хорошо защищенных окопов.
Для украинцев это означает жить и сражаться на позициях, давно занятых русскими, — заваленных военными обломками и личными вещами российских солдат.
«Это не очень приятно,» сказал Pvt. Максим, солдат 36-го полка морской пехоты Украины, собрал несколько диковин, в том числе то, что он считает талисманом: несколько пуль, покрытых блестками и прикрепленных к связке ключей.
«Это наша земля, но здесь не очень комфортно находиться», — сказал рядовой, который, как и другие солдаты, из соображений безопасности назвал только свое имя и звание. «Это не похоже на дом».
В начале июня украинские войска, в том числе тысячи солдат, обученных и вооруженных Соединенными Штатами и другими западными союзниками, начали контрнаступление, направленное на вбивание клина на оккупированном Россией юге Украины. Тысячи русских солдат ждали в милях траншей и других укреплений среди танковых ловушек и тысяч и тысяч мин.
Украинские силы атакуют как минимум три позиции вдоль фронта обороны России. В самой дальней точке своего продвижения они двинулись на юг, образовав выпуклость примерно в пяти милях внутри оборонительных рубежей.
Украинские командиры хотят выйти на открытые равнины в 55 милях от Азовского моря. Если им это удастся, они разделят оккупированный Россией юг на две зоны, перережут сухопутный мост из России на оккупированный Крымский полуостров и серьезно поставят под угрозу способность России пополнять свои силы на западе.
По мере продвижения украинцы заняли огневые позиции в российских траншеях, дотах и заброшенных зданиях, но под постоянным артиллерийским обстрелом у них было мало времени, чтобы расчистить завалы и найти брошенную одежду, бронежилеты, пончо, постельное белье и оставшиеся военные предметы. пайки. их враг.
Возьмем, к примеру, село Новодаровка на равнине Запорожской области в южной части Украины, южнее города Оригов. Спустя месяц после того, как солдаты 110-й бригады региональной обороны Украины и других подразделений отбили его, село все еще пронизано разрушениями оккупационных войск.
Деревня выглядела заброшенной под палящим солнцем последнего дня, редкие армейские машины грохотали и поднимали пыль на единственной грунтовой дороге между разрушенными и заброшенными домами.
Под шквалом артиллерийского огня украинские солдаты ютились в захваченных русских траншеях. На главной дороге поселка стоял сгоревший русский танк; В соседнем поле взорвались две противоминные машины MaxxPros, поставленные американцами.
Восстановление останков украинских солдат, погибших при защите села в первые месяцы войны, было сложной задачей, поскольку российские войска быстро продвигались вперед.
По словам одного из солдат, лейтенанта Владимира, с апреля 2022 года рядом лежат семь тел.
Чтобы русские не перемещали тела, украинцы периодически запускали беспилотники, когда занимали село. В среду у меня наконец-то появилась возможность их забрать. «Это всего лишь скелеты», — сказал лейтенант Владимир.
Что касается погибших русских, то украинцы нашли тех, от кого можно было безопасно избавиться, а других засыпали грудами грязи, чтобы попытаться контролировать вонь. Тем не менее в окопах стояла ужасная вонь, и повсюду жужжали полчища мух.
В заброшенном доме российские солдаты нацарапали на оштукатуренных стенах названия своих родных городов или регионов: Владикавказ, город на юге России, и Приморье, на побережье Тихого океана недалеко от Японии.
Pvt Ltd. Максим, у которого брали интервью в окопах, собрал небольшую кучу оставленных раритетов, в том числе брусничный сироп, сделанный в Якутии, регионе на севере Сибири. «Для победы!» Он жестикулирует. Бренд российского чая, сказал он о его бывшем русском владельце: «У него не было времени его пить».
Говоря взад и вперед о бое Pvt. «Мы отталкиваем их, они отталкивают нас, мы отталкиваем их, они отталкивают нас и так далее», — сказал Максим, добавив: «У них было много времени, чтобы окопаться».
Учитывая мины, траншеи и открытую местность, ожидается медленный прогресс, заявили солдаты в интервью.
110-я РСО, в отличие от недавно обученных и оснащенных частей, используемых для контратак, уже больше года ведет боевые действия на юге Украины.
Солдат 110-го полка, назвавшийся сержантом. Игорь сказал, что его дивизия продвигалась к относительно безопасным лесным полосам между полями, чтобы атаковать русские окопы, двигаясь небольшими очередями по несколько десятков или сотен ярдов за раз. По его словам, такой медленный прогресс предпочтительнее тотальной атаки.
«Мы должны немного продвинуться вместе с пехотой и разбить ее таким образом», — сержант. — сказал Игорь. «Ползи вперед, сразись с ними, а потом снова окопайся».
Он сказал, что наступающим украинским солдатам, обученным западными союзниками Киева, потребуется время, чтобы научиться воевать на открытых сельскохозяйственных угодьях.
Солдаты, дислоцированные в этом районе, развивают тонкое ухо для свистков и грохота исходящей и приближающейся артиллерии, и он сказал: «Вы слышите это и мгновенно понимаете, падать или нет».
По его словам, солдаты должны вооружаться, чтобы маневрировать в окопах и стрелять по приближающимся войскам противника при штурме, даже когда пули летят над головой.
«Обучение за границей не похоже на настоящий бой», — сказал он. «Сейчас они набираются боевого опыта», — добавил он, и по мере этого темпы прогресса будут ускоряться. Официальные лица США заявили, что украинские командиры пересматривают тактику после медленного начала наступления и диких атак солдат на минных полях.
Зеленые люди впадают в депрессию, когда однополчане ранены или убиты, сержант. — сказал Игорь. «Их моральный дух быстро ухудшается», — сказал он.
«Игроки будут учиться», добавил он. «Это сложно. Да, это происходит медленно. Но, по сути, это происходит.
Юрий Шивала сообщил из Новодаровки, а Мария Вареникова из Запорожья.
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