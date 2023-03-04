По мере того, как число погибших в результате землетрясения в Турции растет, растет и гнев на правительство.

сказал Генчай Сертер, президент Палаты градостроителей, мощной ассоциации, которая в прошлом конфликтовала с Эрдоганом и ПСР.

Эта трагедия высветила десятилетия неумелого управления городами и оказала сильное давление на правящую Партию справедливости и развития (ПСР).

По данным Турции, число погибших в результате сильного землетрясения, которое произошло в стране 6 февраля, достигло более 45 тысяч человек. Управляющее агентство что делает его худшей национальной катастрофой за столетие. Эрдоган заявил, что около 214 000 зданий, в том числе 608 000 квартир, рухнули или получили серьезные повреждения. информационное агентство Анатолия .

ГАЗИАНТЕП, Турция. Правительство президента Реджепа Тайипа Эрдогана обвиняют в том, что оно способствовало разрушениям, вызванным землетрясением в прошлом месяце, подорвав хорошо зарекомендовавшие себя строительные меры безопасности, которые якобы помогли проложить путь к разворачивающейся катастрофе.

В то время как Министерство юстиции арестовало более 170 человек, в основном подрядчиков, в связи с обрушением здания, многие сосредотачиваются и обвиняют существующие строительные нормы. Особо следует отметить закон об «амнистии» 2018 года, который легализует сотни тысяч зданий по всей стране, которые либо не имели разрешения на строительство, либо игнорировали строительные нормы и правила, в том числе меры безопасности при землетрясениях.

По закону об амнистии, самовольный владелец здания может только заплатить пошлину и легализовать его без какой-либо проверки. Другими словами, по мнению критиков, новый регламент позволял строителям обходить строительные нормы и правила, в то время как правительство собирало сборы и штрафы.

Правительство привлекло 23 миллиарда турецких лир (около 4 миллиардов долларов на тот момент) после вступления в силу закона 2018 года, сообщил парламентариям в 2019 году Мурат Чорум, министр окружающей среды, урбанизации и изменения климата.

«Помилование — это убийство», — заявил Союз палат турецких инженеров и архитекторов в Заявление на 2021 год. В организации добавили: «Следует исходить из того, что все здания, утвержденные по этой амнистии, не получили никаких инженерных коммуникаций, и их следует осмотреть».

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Профессиональные палаты, которые защищают интересы около 650 000 инженеров-строителей, архитекторов и градостроителей, играют важную роль в Турции, поскольку конституция гласит, что организации «функционируют как государственные учреждения» для «защиты профессиональной дисциплины и этики».

Также в 2021 году парламентский отчет показал, что почти 8 миллионов зданий, построенных в том году, очень уязвимы для землетрясений.

Эрдоган, который культивирует деловую репутацию, провел кампанию за закон об амнистии.

На предвыборном митинге в 2019 году в Хатае, одном из городов, переживших наибольшее количество землетрясений, Он сказал«Мы построили 8 000 жилых объектов и решили проблемы 205 000 жителей Хатая с помощью амнистии», имея в виду амнистию, предоставленную самовольным постройкам.

По данным Corum, благодаря амнистии узаконено более 7 миллионов зданий.

Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции и офис Эрдогана не ответили на запросы о комментариях для этой истории. 8 февраля во время выступления в Хатае Эрдоган заявил, что «невозможно подготовиться к катастрофе такого масштаба».

строительный бум

И центральное правительство, и местные муниципалитеты в Турции играют роль в формировании городов. Причина, по которой правящая Партия справедливости и развития подверглась такой резкой критике, заключается в том, что она занимает большинство мест в парламенте и может принимать важные законы, такие как амнистия. Он также контролирует Управление государственного жилищного строительства, которое реализует проекты городского развития.

Местные муниципалитеты, некоторые из которых находятся в ведении правящей партии, а другие — оппозиции, также играют ключевую роль, поскольку они несут ответственность за составление планов зонирования, которые определяют права на строительство, такие как определение открытых зон для строительства и соблюдение ограничений по площади и высоте. граница. Кроме того, муниципалитеты несут ответственность за проверку строительных проектов в своих районах и выдачу разрешений, если они соответствуют кодексу.

Эксперты говорят, что такие законы, как амнистия 2018 года, подпитывали строительный бум, давая застройщикам по всей стране надежду на то, что правительство поддержит сектор.

«Экономический рост Турции с конца 2000-х годов в значительной степени зависел от строительства», — сказал Бенджи Акбулут, профессор географии, планирования и окружающей среды Университета Конкордия в Монреале.

«Это отражено в темпах роста строительного сектора в период с 2002 по 2014 год, которые превышали, а иногда даже удваивали темпы роста ВВП», — добавил Акбулут, который много писал об экономике и правительстве Турции.

Проекты мегастроительства, широкие автомагистрали, мосты и аэропорты послужили образцами для ПСР, о которых было объявлено во время митингов и которые освещались проправительственными СМИ.

Строители стоят на крыше строящегося здания во время смены выходного дня в Анкаре, Турция, 22 апреля 2018 года. Алтан Гочер/NurPhoto через файл Getty Images

Строительство достигло пика после принятия в 2012 году еще одного широко обсуждаемого закона, который касался преобразования территорий, подверженных риску стихийных бедствий. В то время как правительство обещало использовать законодательство для восстановления небезопасных зданий, новые правила предоставили правительству расширенные полномочия для обозначения целых кварталов как «уязвимых» и насильственного захвата собственности через выдающуюся собственность.

Ремонт старых и небезопасных строительных фондов был одним из самых громких мероприятий ПСР на протяжении многих лет. Но, несмотря на расширенные полномочия, предоставленные законом 2012 года, такие критики, как Генкай Сертер из Палаты городского планирования, говорят, что власти не сосредоточились на восстановлении старых зданий, чтобы сделать их сейсмостойкими, вместо этого отдавая приоритет новому строительству.

Обвинения в безудержной коррупции, которая подрывает целостность зданий, уже давно преследуют строительный сектор Турции.

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Строительные нормы, которые применяются на местном уровне, часто не соблюдаются из-за «близких отношений между строительными компаниями и правительством», по словам Говарда Эйзенстата, доцента истории Ближнего Востока в Университете Святого Лаврентия в Нью-Йорке.

По данным Союза палат турецких инженеров и архитекторов, еще одним фактором, способствовавшим отсутствию надлежащего надзора, была система строительной инспекции, которая была введена в действие в 2011 году и действовала до 2019 года. В рамках этой системы подрядчики могли выбирать любую инспекционную компанию и сами платить инспекторам.

Это «привело к своего рода незаконным действиям в системе», — сказал Мустафа Эрдек, профессор кафедры сейсмостойкого строительства Стамбульского университета Богазичи.

В 2019 году в закон были внесены поправки, согласно которым Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата начало назначать инспекторов к подрядчикам. Объявляя о проверке, департамент написал, что наиболее важной целью было устранение «недостатков в проверках», вызванных «незаконными деловыми отношениями, установленными между строительными подрядчиками и инспекционными фирмами, что, по мнению всех участников, является самой большой проблемой в системе. .

Изменения зонирования, внесенные центральными или местными органами власти, также были проблемой.

«Области, которые не были безопасны для строительства, такие как русла рек и другие нестабильные районы, претерпели изменения в зонировании и были открыты для строительства», — сказал Сертер.

За прошедшие годы Палата архитекторов и Палата градостроителей несколько раз подали в суд на правительство, чтобы оспорить безопасность строительных проектов. По некоторым вопросам они выиграли, задержав проекты и разозлив самого Эрдогана.

«Эти комнаты, их зовут архитекторы, но их цель — снести, а не построить», — сказал Эрдоган в 2016 году.

Два критика государственной политики в области строительства, архитектор Мусила Ябечи и градостроитель Тайфун Кахраман, с апреля находятся в тюрьме за участие в протестах в парке Гези, которые были вызваны планом правительства построить торговый центр на территории нынешнего парка. В Стамбуле.

Ябейчи, которая является стойким сторонником строгих стандартов землетрясений, попросила своего адвоката отправить твит из ее аккаунта в субботу.

«После завершения поисково-спасательных работ к каждому месту крушения должны прибыть прокуроры и эксперты», — сказал Ябекки. книги. «Бетон/железо и т. д. должны быть отобраны для обнаружения обломков!»