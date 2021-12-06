По одному игроку добавлен в каждую категорию

Настала девятая неделя сезона фэнтези-хоккея, и менеджерам пора охотиться на уток с помощью льготной проволоки.

Утки Анахайма собираются пройти легендарную неделю из пяти игр, в которой менеджеры Fantasy должны споткнуться, когда они направляются к списку льгот, чтобы добавить членов команды.

В то время как утки будут в центре внимания на следующей неделе, ряд игроков из других команд также заслуживают того, чтобы их добавили на следующие семь дней.

Вот по одному игроку из каждой категории, на которую должны ориентироваться фэнтезийные менеджеры.

Джейми Дрисдейл — один из нескольких игроков Ducks, которые добавили в игру на этой неделе. (GT)

Валерий Нешушкин Возможно, он пропустил какое-то время в этом сезоне Хотя он имел дело с травмой и болезнью верхней части тела, но теперь, когда он вернулся в состав Colorado Avalanche, он произвел впечатляющее впечатление.

За последние восемь матчей 26-летний футболист забил пять голов. Это результат качественных шансов, которые Нисушкин создал, когда был здоров, так как его шансы силы 10,27 на 60 очков были равны с Микко Рантаненом на вершине Avs. Согласно Natural Stat Trick. К тому же он довольно много стрелял, сделав три или более броска за четыре из последних семи раундов.

Помимо голов, Ничушкин также выступал в песенном отделении. В 12 матчах он провел 19 сенсационных проверок тела.

Играя в шестерке лучших в Колорадо и во втором блоке силовой игры, российским фэнтези-менеджерам было бы разумно ехать вперед с двух сторон, пока жарко. Он и Avalanche сыграют четыре игры на 9 неделе.

В прошлую пятницу я упомянул об этом в 10 Fast Foods о фэнтези-хоккее, но если вы не приедете в ближайшее время на игру Каапо Какко, вы опоздаете.

Второй общий выбор 2019 года положил начало его выбору в НХЛ, что является хорошей новостью для менеджеров по фэнтези-хоккею. В своих последних девяти соревнованиях Какко забил три гола и пять передач, набирая в среднем почти одно очко за игру с тех пор, как увидел расширенную роль. После разрыва передней крестообразной связки Сэмми Блисса.

История продолжается

Для развития игрока нужно время — обратите внимание на напарника Какко по команде Алексиса Лафренье, который все еще на втором году своей карьеры приспосабливается к профессионалам. Однако на третьем курсе Какко выглядит расслабленным и играет со своими звездными приятелями Микой Зибанижадом и Крисом Крайдером в первой строчке «Нью-Йорк Рейнджерс». Сейчас это необходимо.

Плюс-минус: LW Майкл Бантинг, Toronto Maple Leafs (40% котируется на Yahoo)

Играя вместе с Остоном Мэтьюзом и Митчем Марнером, Майкл Понтинг находится в совершенно фантастическом месте для фэнтези-хоккея и использует свой шанс.

В своих последних семи играх Понтинг пропустил три гола и 10 очков, при этом опубликовав очень полезный рейтинг плюс пять за это время. Поскольку «Торонто Мэйпл Лифс» в настоящее время является одной из лучших команд в НХЛ и занимает лидирующую позицию в списке лучших, от 26-летнего футболиста следует ожидать большего количества «дополнительных выходов».

Кроме того, он также достиг среднего успеха в каждой игре, сдав 26 экзаменов тела в 26 соревнованиях.

На следующей неделе «Торонто» сыграет всего три игры, и на самом деле это самый низкий номер в лиге. Размер игр не имеет большого значения со знаком плюс и минус, и со всеми тремя играми в доме предпочтение следует отдавать Maple Leafs во всех из них.

Очки в большинстве: Джейми Дрисдейл и Анахайм Дакс (21 процент, перечисленные Yahoo).

Джейми Дрисдейл не совсем попал на поле с «Анахайм Дакс», но, учитывая, что предстоящая неделя с пятью играми очень желательна, фэнтезийные менеджеры должны это сделать.

Это не было хитростью Морица Зайдера для оружия Утки, но все же надежно. В 25 играх Дрисдейл набрал 13 очков, что позволяет ему набрать 43 очка в этом сезоне. В этом году он внес большой вклад в игру силы, имея преимущество в пять очков, равное 22-му месту среди всех блефующих.

По-прежнему находясь на вершине энергоблока в Анахайме, я буду в Дрисдейле следующие семь дней.

Удары по воротам: LW / RW Рикард Ракелл, «Анахайм Дакс» (26% котировок на Yahoo).

С такой статистикой, как удары по воротам, вы просто ищете кого-то, кто может предоставить некоторую статистику. Опять же, поскольку на этой неделе Ducks сыграют пять игр, я постараюсь добавить Рикарда Ракелла, если мне нужно повысить свой выбор.

Злоумышленник разобрался с травма верхней части тела Однако в этом сезоне, когда он был на льду, он был надежным источником мячей в воротах. В 15 матчах он произвел 52 выстрела, что составляет примерно 3,5 за игру. Его тяжелый стиль стрельбы также привел к некоторым сильным голам: в этом году Ракель забила восемь голов.

Играя на первом сильном игровом отряде и второй серии Анахайма, швед должен стать очень полезным игроком на 9-й неделе.

Победа вбрасывания: C / RW Роберт Томас, «Сент-Луис Блюз» (32% рейтинга указаны Yahoo).

«Сент-Луис Блюз» действительно склоняются к Роберту Томасу как к центровому своей второй серии в этом сезоне, и менеджеры «Фантазии» могут утешиться тем, что избавят 22-летнего игрока от уплаты налогов.

В этот момент Томас был отличным источником побед. Его 206 побед — 22 из них в Национальной хоккейной лиге, и он выиграл не менее семи игр в каждой из своих последних семи игр. В этом году Томас не только одержал победу, но и помогал. В 24 играх он сделал 20 результативных передач, став восьмым в Национальной хоккейной лиге. Из них семь получили преимущество игрока, что сделало его ценным и в категории сильных сторон.

На этой неделе «синие» сыграют четыре игры, и, учитывая, что Томас в среднем показывает на льду 19:18, он стал очень надежным игроком в фэнтези-хоккее.

Просмотров: LW / RW Николя Деслорье, Anaheim Ducks (7% котируются на Yahoo)

Я не могу обещать, что Николя Деслорье предоставит вам некоторую защиту от элитного класса, но если вы просто хотите выиграть класс успеха на этой неделе, этот парень, возможно, сможет сделать это сам за вас.

Deslauriers можно охарактеризовать просто как синяки. Его 109 успехов — это максимум в НХЛ в этом сезоне, и это все, что вам нужно знать о мощном форварде.

На этой неделе «Анахайм» проведет пять игр, поэтому Деслорье следует считать фаворитом, который возглавит всех игроков в этой категории на 9-й неделе.

Комки: D Hampus Lindholm, Anaheim Ducks (7 процентов перечислено Yahoo)

В связи с тем, что Five Game Week так редки, трудно найти где-нибудь, кроме уток, помощь с отказом от прав.

Хампус Линдхольм был отличным блокирующим для команды, его блок из 33 фигур занимал второе место в его команде. 27-летний игрок обеспечил достойное покрытие для класса, а также блокировал удары, обладая респектабельным рейтингом плюс семь, 48 бросков в створ делил 32-е место среди защитников и даже немного оскорбил недавно, когда его похоронили. два гола и три очка в последних трех играх.

Учитывая плотный график, Линдхольм должен финишировать среди лидеров лиги в этой категории на этой неделе.

Целевая аудитория: Александр Георгиев, New York Rangers (28% в списке Yahoo).

Жерар Галлант, тренер New York Rangers, заявил, что команда «Я чувствую комфорт» Тот стартер Netminder Игорь Шестеркин будет готов через неделю.

Перед субботней игрой команда поместила вратаря в резерв с травмами, а это значит, что теперь он пропустит еще как минимум две игры.

Если бы тренеры НХЛ раскрыли хоть малейшую важную информацию о травмах, я бы ему, наверное, поверил. Однако незнание того, через что проходит Шестеркин, делает временную шкалу Галланта бессмысленной, и режиссерам Фэнтези приходится продолжать иметь дело с Александром Георгиевым.

С тех пор как он вмешался после того, как Шестеркин покинул пятничную игру против «Сан-Хосе Шаркс», Георгиев был резок. Болгарский футболист сделал 34 из 36 бросков, с которыми ему пришлось столкнуться, и в субботу одержал победу над «Чикаго Блэкхокс».

Выступая в роли очевидного №1, пока Шестеркин занимается травмой нижней части тела, Георгиев должен быть добавлен всеми фэнтезийными тренерами, нуждающимися в голкиперах. На этой неделе «синие» сыграют три игры, и я был бы ошеломлен, если бы Георгиев не стартовал в двух из них.

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