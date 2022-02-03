По оценкам НАТО, у России скоро будет 30 000 военнослужащих в Беларуси

Глава НАТО заявил в четверг, что в ближайшие недели в Беларуси будет размещено до 30 000 военнослужащих России, и что Москва вызывает опасения по поводу вторжения в Украину.

В то время как Соединенные Штаты и их союзники предупреждают о неминуемой атаке, развертывание совместных военных учений позволяет Москве окружить своих западных соседей.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «В последние дни мы наблюдаем значительный приток российских войск в Беларусь. По данным Рейтер.

«Это крупнейшее ожидаемое развертывание России с участием 30 000 военнослужащих после холодной войны», — добавил Столтенберг, добавив, что Московский спецназ перебрасывает силы специальных операций, истребители Су-35, системы ПВО С-400 и ядерный потенциал. Ракеты Искандер.

По словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Россия направит в Беларусь 30 тысяч военнослужащих для обучения. REUTERS / Йоханна Герон

Российский футболист участвует в совместной тренировке в Беларуси. Фото Getty Images by HANDOUT / Минобороны России / AFP

По некоторым оценкам, Россия уже сосредоточила на своей территории вдоль границы с Украиной более 100 000 военнослужащих.

На недавних спутниковых снимках Maxar Technologies видны десятки российских военных машин, включая артиллерийские установки, палатки и другое оборудование, на полигонах Крыма, Белоруссии и России.

Maxar Technologies предупредила, что свидетельства появления новых жилых домов и учений с боевыми стрельбами могут свидетельствовать о том, что российские силы «повысили свою общую готовность». Согласно Аксиос.

Спутниковый снимок российской дислокации в Беларуси.

Москва отрицает планы вторжения в Украину, сравнивая опасения Запада с «истерией».

Комментарии Столтенберга прозвучали на следующий день после того, как президент Байден одобрил размещение 3000 военнослужащих в Германии, Польше и Румынии, при этом Пентагон направил России «решительный сигнал» о том, что «НАТО важна для Соединенных Штатов и важна для наших союзников». ”

На прошлой неделе Соединенные Штаты и НАТО отклонили требование президента России Владимира Путина о запрете Украине вступать в Североатлантический альянс.

Во вторник Путин заявил, что Соединенные Штаты «проигнорировали» опасения его страны, обвинив позицию Украины в том, что она является «инструментом» для Соединенных Штатов, позволяющим «контролировать рост России».

«Это можно сделать разными способами, например, втянув нас в какой-нибудь вооруженный конфликт и заставив своих союзников в Европе ввести против нас эти жесткие санкции», — сказал он.

Столтенберг сказал, что это будет крупнейшее развертывание российских войск со времен холодной войны. Через РЕЙТЕР

Администрация Байдена неоднократно настаивала на дипломатических усилиях по предотвращению возможного вторжения, но угрожает «суровыми» санкциями, если Россия войдет в Украину.

Несмотря на опасения Запада, Украина стремилась подать миролюбивый месседж, обвинив США и европейские страны в создании «паники».