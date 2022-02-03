По оценкам НАТО, у России скоро будет 30 000 военнослужащих в Беларуси

Глава НАТО заявил в четверг, что в ближайшие недели в Беларуси будет размещено до 30 000 военнослужащих России, и что Москва вызывает опасения по поводу вторжения в Украину.
В то время как Соединенные Штаты и их союзники предупреждают о неминуемой атаке, развертывание совместных военных учений позволяет Москве окружить своих западных соседей.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «В последние дни мы наблюдаем значительный приток российских войск в Беларусь. По данным Рейтер.
«Это крупнейшее ожидаемое развертывание России с участием 30 000 военнослужащих после холодной войны», — добавил Столтенберг, добавив, что Московский спецназ перебрасывает силы специальных операций, истребители Су-35, системы ПВО С-400 и ядерный потенциал. Ракеты Искандер.
По некоторым оценкам, Россия уже сосредоточила на своей территории вдоль границы с Украиной более 100 000 военнослужащих.
На недавних спутниковых снимках Maxar Technologies видны десятки российских военных машин, включая артиллерийские установки, палатки и другое оборудование, на полигонах Крыма, Белоруссии и России.
Maxar Technologies предупредила, что свидетельства появления новых жилых домов и учений с боевыми стрельбами могут свидетельствовать о том, что российские силы «повысили свою общую готовность». Согласно Аксиос.
Москва отрицает планы вторжения в Украину, сравнивая опасения Запада с «истерией».
Комментарии Столтенберга прозвучали на следующий день после того, как президент Байден одобрил размещение 3000 военнослужащих в Германии, Польше и Румынии, при этом Пентагон направил России «решительный сигнал» о том, что «НАТО важна для Соединенных Штатов и важна для наших союзников». ”
На прошлой неделе Соединенные Штаты и НАТО отклонили требование президента России Владимира Путина о запрете Украине вступать в Североатлантический альянс.
Во вторник Путин заявил, что Соединенные Штаты «проигнорировали» опасения его страны, обвинив позицию Украины в том, что она является «инструментом» для Соединенных Штатов, позволяющим «контролировать рост России».
«Это можно сделать разными способами, например, втянув нас в какой-нибудь вооруженный конфликт и заставив своих союзников в Европе ввести против нас эти жесткие санкции», — сказал он.
Администрация Байдена неоднократно настаивала на дипломатических усилиях по предотвращению возможного вторжения, но угрожает «суровыми» санкциями, если Россия войдет в Украину.
Несмотря на опасения Запада, Украина стремилась подать миролюбивый месседж, обвинив США и европейские страны в создании «паники».
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