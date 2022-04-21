По оценкам Соединенных Штатов, в ходе нового наступления Россия пока не получила значительных территориальных приобретений.

Эскалация конфликта на востоке Украины остается в центре внимания, поскольку российские войска продолжают осаду Мариуполя.

Судьба Мариуполя, портового города, который, как говорят, имеет решающее стратегическое значение, связана с его металлургическим заводом «Азовсталь», который остается под контролем украинских сил, несмотря на постоянные атаки России.

Официальные лица говорят, что сотни мирных жителей укрываются в подвалах завода, а сотрудник мариупольской полиции сообщил CNN, что из-за тяжелых обстрелов запасы еды и воды истощаются.

По словам вице-премьер-министра Украины, с Россией был согласован коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя, но, как сообщается, российские войска пытаются продвинуться к городу, который является частью маршрута.

Вот последние события российско-украинского конфликта:

Осада Мариуполя продолжается: Несмотря на недели ожесточенных атак, когда Россия пытается «замкнуть кольцо» вокруг Мариуполя, украинцы продолжают защищать город. Однако вскоре условия могут ухудшиться: украинский военный командир сказал CNN из одного из оставшихся лагерей, что у них может быть «всего несколько дней или даже часов».

Металлургический завод «полностью закрытый»: Украинские военные и мирные жители остаются в ловушке на сталелитейном заводе «Азовсталь» в Мариуполе под интенсивными российскими бомбардировками. Около 1000 мирных жителей, в том числе женщины, дети и старики, укрывались внутри станции, сообщил ранее на этой неделе CNN начальник патрульной полиции Мариуполя Мигило Вершинин. Командир украинской 36-й отдельной бригады морской пехоты майор Сергей Волина сообщил CNN по телефону во вторник вечером, что завод «полностью окружен», и запросил международную помощь в эвакуации сотен солдат и мирных жителей.

Эвакуационный коридор Мариуполя договорился о следующем: Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук заявила в среду, что с Россией согласован коридор для эвакуации женщин, детей и пожилых людей из Мариуполя. По ее словам, колонна направлялась из осажденного города в сторону Мангуша, затем через подконтрольный России город Бердянск, а затем на север в сторону подконтрольного Украине города Запорожье.

Российские силы пытаются продвинуться по городскому перевалу: Областной совет города заявил в среду, что Запорожье, которое является частью эвакуационного коридора, находится в направлении попытки наступления российских войск. По мере усиления боевых действий на востоке страны совет заявил, что российская армия пытается продвигаться «в направлении «Запорожья»», но несет потери и сосредоточивает свои основные усилия на удержании оккупированных границ.

Европейские чиновники подчеркивают обвинения военные преступления: Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил во вторник, что агрессию России против Украины «можно сравнить с самыми мрачными страницами нашей европейской истории», добавив, что «за военные преступления не может быть безнаказанности». Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил в среду, что «история не забудет военных преступлений», совершенных на Украине.

Русский миллиардер взрывает войну: Российский миллиардер Олег Тиньков раскритиковал войну России на Украине, призвав Запад сделать больше, чтобы «остановить эту бойню» во вторник в Instagram. «Я не вижу ни одного бенефициара от этой безумной войны», — написал основатель Тинькофф Банка. Тиньков был среди 65 физических и юридических лиц, попавших под санкции Соединенного Королевства за «поддержку незаконного российского вторжения».