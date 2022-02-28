По словам агентов, многие игроки WNBA, выступающие в России, планируют покинуть страну после вторжения в Украину.

Несколько агентов сообщили ESPN в воскресенье, что несколько солдат WNBA, которые в настоящее время соревнуются в России, планировали покинуть страну в качестве меры предосторожности после вторжения в Украину.

Большинство игроков WNBA соревнуются за границей в зимние месяцы, заняв несколько позиций в лиге в России. Как правило, некоторые игроки находятся в конце апреля или начале мая. Сезон WNBA 2022 года начнется 6 мая.

Агентов попросили не называть своих клиентов в России на данный момент из соображений безопасности.

Майк Каунт, давний агент, объяснил ESPN, что у него был опыт депортации, когда он работал на правительство США во время войны в Персидском заливе в начале 1990-х годов. Граф составил для своих клиентов документ, объясняющий текущую ситуацию, которым он поделился с другими игроками.

«Для меня вопрос об уходе окончен», — сказал граф ESPN в воскресенье. «Последние несколько минут я разговаривал по телефону с двумя игроками. Уберите их отсюда».

Граф сказал, что некоторые игроки могут перейти в другие европейские команды.

Другие агенты также работают над планами помочь клиентам покинуть Россию в воскресенье или участвовать в жарких дискуссиях по этому поводу. Агент сказал, что подождет до понедельника, пока его клиенты примут решение, но он ожидает, что они уйдут. Большинство игроков не думают, что им угрожает непосредственная опасность, но если ситуация ухудшится, они могут или не могут уйти в это время.

Ранее на этой неделе WNBA и Ассоциация игроков опубликовали отчеты о ситуации с игроками и агентами.

«Некоторых игроков WNBA, выступающих в Украине в это межсезонье, больше нет в стране», — говорится в сообщении WNBA. «Лига находится в прямом контакте с игроками WNBA в России или через их агентов. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией».

На вопрос, советовала ли лига игрокам покинуть Россию, представитель WNBA ответил, что лига не желает вдаваться в подробности.

В профсоюзе заявили, что следят за ситуацией.

«Мы поддерживаем постоянный контакт с нашими членами и их представителями в течение нескольких недель и будем продолжать следить за текущими событиями», — говорится в заявлении профсоюза в четверг. «В течение года мы являемся профсоюзом из 144 человек, и их безопасность вызывает наибольшую озабоченность.

«Мы поделились информацией и советами из надежных источников новостей и призвали посольства/консульства и Государственный департамент США разработать план, включающий программу Smart Traveler».

То Посольство США в Москве объявило тревогу. В воскресенье он сказал: «Большое количество авиакомпаний отменяет рейсы в Россию и из России, и многие страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Гражданам США все же следует рассмотреть возможность немедленного отъезда из России с вариантами бизнеса».

За ним последовал Ян. 23 Консультации с Государственным департаментом «Возможность преследования граждан США, ограниченные возможности посольства по оказанию помощи гражданам США в России, запугивание и произвольное принуждение со стороны правительства.