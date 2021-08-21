По словам бизнес-омбудсмена, из-за пандемии закрывается менее 3% предприятий в России

Волгоград, 18 августа. / ТАСС /. Уполномоченный при президенте РФ по правам предпринимателей Борис Титов заявил журналистам в среду, что пандемия коронавируса и ограничительные меры, принятые властями для ее прекращения, привели к закрытию менее 3% компаний в России. Чиновник находится с рабочим визитом в Волгограде.

‘Большинство предпринимателей выжили [the pandemic] Даже в наиболее пострадавших отраслях. Так или иначе, большинство компаний работают в сфере ресторанов и мероприятий. Могу сказать, что, по нашим оценкам, закрылось менее 3% предприятий ».

Между тем экономическая ситуация в России на фоне пандемии остается сложной.

«Сегодня предприятия не могут похвастаться быстрым ростом. Они работают в режиме выживания, как и большинство секторов экономики. Однако мы не выросли, мы выживаем», – сказал чиновник.

Торговый омбудсмен добавил, что, по мнению 60% предпринимателей, спрос на товары и услуги не вернулся на докандемический уровень.

Более того, (Спрос – ТАСС) очень странно распределяется – по некоторым позициям он быстро растет, например, по авиабилетам, а, например, продуктовые и розничные торговцы говорят, что получают меньше покупателей, сказал Титов.

Говоря о проблемах, с которыми сегодня сталкиваются российские компании, омбудсмен назвал «системную проблему», когда владельцы малого бизнеса привлекаются к ответственности и даже привлекаются к ответственности после проверок использования выделенных средств.

“что они [entrepreneurs] Берут субсидии для создания и развития своего бизнеса, используют их по назначению, и их работа действительно работает, но потом начинаются проверки, начинаются проверки, рутина и обвинения, иногда связанные с судебным преследованием », – сказал Титов. В Волгограде Титов посетил местный следственный изолятор, где встретился с рядом пионеров бизнеса, оказавшихся в такой ситуации.