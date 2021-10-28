По словам дипломата, Россия призывает все афганские силы воздерживаться от жесткой риторики – global

Москва, 28 октября. / ТАСС /. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила в четверг на брифинге, что Россия призывает все этнополитические силы в Афганистане отказаться от жесткой риторики после создания Высшего совета национального сопротивления Исламской Республики Афганистан.

“[The establishment of the Council] Инициативу проявили один из лидеров афганского исламского общества Атта Мухаммад Нур, фельдмаршал Абдул Рашид Дустум и бывший вице-президент государства Юнус Кануни. Мы призываем все этнические и политические силы отказаться от враждебной риторики и стремиться завершить процесс национального примирения ».

Москва также особо отметила демонстрации в Кабуле на фоне сложной социально-экономической ситуации, участники которых призвали международное сообщество повысить резервы афганского государства. «Мы ожидаем, что призыв этих протестующих не останется без внимания. <…> Будут разморожены средства, которые покроют основные потребности населения, в первую очередь, на выплату заработной платы, поддержание экономики страны и предотвращение гуманитарной катастрофы в Афганистане », – сказала Захарова.

Атта Мухаммад Нур и глава Афганской организации исламского призыва Абд аль-Раб Расул Сайяф в пятницу опубликовали на своей странице в Facebook объявление о создании Высшего совета национального сопротивления в Исламской Республике Афганистан. В документе указывалось на намерение противостоять талибам (запрещенным в России), в том числе с использованием армии. Афганские политики также призвали к подготовке к долгосрочному сопротивлению и призвали Талибан «положить конец насилию против гражданского населения и начать прямой и конструктивный диалог с советом».

Между тем, политики поблагодарили международное сообщество за непризнание временного правительства, объявленного талибами, и призвали к созданию нового, инклюзивного правительства в Афганистане.