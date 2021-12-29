По словам китайского чиновника, спорт станет новым мостом дружбы в российско-китайских отношениях — Спорт

Москва, 28 декабря. / ТАСС /. Высокопоставленный китайский политик заявил во вторник, что спортивная площадка станет новым мостом дружбы и сотрудничества между народами России и Китая.

«Руководители наших двух стран уже заявили, что следующие два года будут годом сотрудничества в области спорта и физической культуры», — заявили с китайской стороны председатель Комитета российско-китайской дружбы за мир и развитие и вице-президент. -Президент Китайской Народной Республики. Об этом заявил Народный политический консультативный совет и директор Управления по делам Гонконга и Макао Ся Баолун на 13-м пленарном заседании двусторонней комиссии во вторник.

«План работы нашего комитета включает серию спортивных мероприятий, таких как фестиваль боевых искусств и спортивный карнавал», — пояснил он. «Я уверен, что спорт станет новым мостом дружбы между нашими странами».

Китайский чиновник особо отметил важность запланированного участия президента России Владимира Путина в церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

«В феврале следующего года, как нам известно, президент России Владимир Путин посетит Китай и примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине. Таким образом, президент Путин станет первым лидером крупной мировой державы, посетившим Китай с момента вспышки. эпидемии «.

«Наши главы государств проведут первую прямую встречу за два года, в ходе которой состоится подробный обмен мнениями и утверждение важного политического документа», — сказал он.

Китайский политик добавил, что в свете официального визита Путина в Пекин, российские и китайские города-побратимы и побратимы, а также высшие учебные заведения «должны организовать различные мероприятия, посвященные Зимним Олимпийским играм, а также китайско-российской дружбе для создания дружеских отношений». благоприятный фон для встречи лидеров двух стран ».

Зимние Олимпийские игры и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине

Зимние Олимпийские игры 2022 года планируется провести в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля, а Зимние Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта.

Во время 128-й сессии МОК в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года Пекин был выбран местом проведения Зимних Олимпийских игр 2022 года и Паралимпийских игр 2022 года, что сделало китайскую столицу первым городом, когда-либо принимавшим как Летние Олимпийские игры, так и Паралимпийские игры (в 2008 году). а также Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры (2022 г.).

Пекин выиграл право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в напряженной гонке, победив Алматы в Казахстане в 2015 году, набрав 44 голоса против 40 у своего соперника.