По словам Куо, Apple обновит сверхширокополосный чип iPhone 15, чтобы интегрировать Vision Pro.

Аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что Apple «обновит» свои iPhone, чтобы лучше интегрировать их с новым Apple Vision Pro.

Apple Vision Pro с макетом iPhone 15 Pro

Ожидается, что Apple увидит свой Vision Pro только как часть экосистемы устройств и услуг компании, но аналитик Минг-Чи Куо утверждает, что знает подробности планов Apple в отношении аппаратного обеспечения.

Говоря о выпусках iPhone 2023 и 2024 годов, Куо говорит, что «Apple будет активно обновлять спецификации оборудования, чтобы создать более конкурентоспособную экосистему для Vision Pro».

iPhone 15, скорее всего, увидит [sic] Обновление спецификации UWB, — пишет Куо, — с переходом производственного процесса с 16-нм на более продвинутый 7-нм позволяет повысить производительность или снизить энергопотребление при тесном взаимодействии». «

AppleVision Pro 1. Видение ProAppleWi-FiUWB 2. iPhone 15UWB16nm7nm — (Минг Чи Куо) (минчикуо) 19 июня 2023 г.

Он продолжает: «iPhone 16, скорее всего, будет обновлен до Wi-Fi 7, что еще больше поможет интеграции Apple с аппаратными продуктами, работающими в той же локальной сети, и обеспечит лучшее взаимодействие с экосистемой».

Утверждается, что Wi-Fi 7 почти так же быстр, как Thunderbolt 3, но пока Apple, похоже, избегает этой технологии.