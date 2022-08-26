По словам министра, наводнения в Пакистане затронули 33 миллиона человек в результате самой страшной катастрофы за десятилетие.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями (NDMA), с середины июня 937 человек погибли из-за проливных дождей и наводнений в этой южноазиатской стране.

Министр по вопросам изменения климата Шерри Рехман назвала наводнения «беспрецедентными» и «самой страшной гуманитарной катастрофой этого десятилетия».

«Пакистан переживает восьмой цикл муссонов, в то время как в стране обычно бывает только три-четыре цикла дождей», — сказал Фазлур Рахман. «Проценты торрент-торрентов ужасны».

Она особо подчеркнула воздействие на юг страны, добавив, что предпринимаются «максимальные» усилия по оказанию помощи.

Она сказала, что NDMA, пакистанская армия и региональное управление по борьбе со стихийными бедствиями работают, чтобы помочь пострадавшим, но существует «срочная» потребность в убежище и помощи из-за растущего числа бездомных и бездомных семей. Она добавила, что южная провинция Синд, сильно пострадавшая от наводнения, запросила один миллион палаток, а соседняя провинция Белуджистан, в значительной степени отрезанная от электричества, газа и интернета, запросила 100 000 палаток. «Приоритетом Пакистана на данный момент является эта вызванная климатом гуманитарная катастрофа эпических масштабов», — сказал Рехман, призвав международное сообщество оказать помощь, учитывая «ограниченные» ресурсы Пакистана. В пятницу премьер-министр Пакистана Шариф проинформировал международных дипломатов о кризисе, отметив, что его страна, находящаяся на передовой перед лицом изменения климата, несмотря на относительно небольшой углеродный след, должна сосредоточить свою реабилитацию на повышении устойчивости перед лицом изменения климата. Пострадали 30 миллионов человек, сообщил Рейтер отдельно министр планирования и развития Ахсан Икбал, что составляет около 15% населения южноазиатской страны. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) сообщило в четверг, что муссонные дожди затронули почти 3 миллиона человек в Пакистане, из которых 184 000 были перемещены в лагеря помощи по всей стране. Усилия по финансированию и реконструкции станут проблемой для испытывающего нехватку денежных средств Пакистана, который должен сократить расходы, чтобы МВФ согласился выделить столь необходимые средства для оказания помощи. READ Ученые ЦЕРН впервые наблюдали три «странные» частицы За последние 24 часа по всей стране было повреждено 150 километров (около 93 миль) дорог и более 82 000 домов были частично или полностью повреждены, говорится в отчете Национальной администрации по борьбе со стихийными бедствиями. Согласно последнему отчету NDMA о ситуации, с середины июня, когда начался сезон дождей, более 3000 километров дорог, 130 мостов и 495 000 домов были повреждены, а цифры отражены в отчете OHCA. «Дождь никогда не прекращался» Подавляющее большинство этого ущерба приходится на связь. «Брат, дождь не прекращается уже три месяца… Мы живем в рикше с нашими детьми, потому что крыша нашего глинобитного дома протекает», — сказала Reuters TV в Хайдарабаде в Синде женщина, попросившая не называть ее имени. провинция. Второй по величине город. «Куда мы идем? Сточные канавы переполнены, а наш двор забит нечистотами. Наши дома и переулки превратились в плавучий мусорный бак», — сказала она, сидя с тремя своими детьми в рикше. УКГВ также предупредило, что были выпущены предупреждения о наводнениях, речных потоках и оползнях в нескольких районах Пакистана, а в ближайшие два дня также ожидаются проливные дожди в большинстве районов страны. Рахман сказал, что количество осадков в провинции Синд увеличилось на 784% в этом месяце по сравнению со средним показателем августа, при этом 23 района были объявлены затронутыми. Соседний Белуджистан был одним из наиболее пострадавших районов, а столица провинции Кветта была в значительной степени отключена от электричества, газа и интернета. Рахман добавил, что количество осадков в провинции увеличилось почти на 500%, что привело к приостановке подачи электроэнергии и газа в большинстве районов Кветты с утра четверга, по данным провинциального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий. READ Выборы в Германии оставили консерваторов Меркель в замешательстве Серьезные перебои в городской сотовой, интернет- и стационарной связи вызвали проблемы для спасательных операций, что побудило правительство Белуджистана запросить помощь пакистанской армии в спасательных работах.