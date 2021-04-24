По словам одного из официальных лиц, в Соединенных Штатах наблюдается уход части российского персонала, но он все еще преждевременен.

По сценарию Фила Стюарта и Идриса Али

ВАШИНГТОН (Рейтер) – Высокопоставленный представитель министерства обороны США сообщил агентству Рейтер в пятницу, что Соединенные Штаты наблюдают вывод некоторых российских войск после огромного военного наращивания вблизи Украины, но это еще слишком рано и что Москва объявила о передислокации войск. одного было «недостаточно, чтобы утешить нас». .

«Пока рано говорить, какие именно силы выводятся и какое именно оборудование, похоже, осталось, – сказал чиновник, который говорил на условиях анонимности. – Но я могу только сказать вам, что мы очень внимательно следим».

Россия объявила в четверг, что она завершила «внезапную инспекцию» военных учений на юге и западе страны после того, как несколько недель напряженности с Западом из-за концентрации десятков тысяч военнослужащих возле Украины вызвали обеспокоенность в Киеве и на Западе по поводу рисков. . война.

Похоже, что эти заявления – первое американское подтверждение вывода войск. Украина осторожно приветствовала объявление России о выводе войск.

«Если Россия на самом деле уйдет с границы с Украиной, огромная военная мощь, которую она разместила там, на самом деле ослабит напряженность», – заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулиба в заявлении.

Но учения показались киевским и западным наблюдателям необычными. Белый дом заявил, что у России больше сил на восточной границе Украины, чем когда-либо с 2014 года, когда она аннексировала Крым и поддержала захват земли на востоке Украины сепаратистами.

Ранее в апреле пресс-секретарь президента Украины подсчитала, что Россия разместила более 40 000 военнослужащих на восточной границе Украины и более 40 000 военнослужащих в Крыму. Она добавила, что около 50 тысяч из этих сил были развернуты недавно.

«Мы знали, что это необычно. Мы знали, что заявление России о том, что это была обычная тренировка … (это) не соответствовало тому, что мы ожидали увидеть», – сказал американский чиновник.

История продолжается

«К нам присоединился хор союзников, которые также были обеспокоены, потому что они тоже не могли согласовать то, что они видели, с чем-то, что могло бы быть обычной тренировочной миссией».

Москва заявила, что приказала силам, участвующим в учениях, вернуться на свои базы к 1 мая.

Военное оборудование должно было быть оставлено на тренировочной площадке недалеко от Воронежа, российского города, примерно в шести часах езды от Украины, чтобы его можно было снова использовать для других крупных учений, запланированных на конец этого года.

Высокопоставленный чиновник министерства обороны США раскритиковал Москву за то, что она не уведомила или не объяснила учения в соответствии с международными соглашениями.

Наращивание сил возле Украины было одной из многих проблем, которые разжигали напряженность в отношениях между Россией и Западом.

(Подготовлено Филом Стюартом и Идрисом Али, редакция Франклина Болла)