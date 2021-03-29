По словам посланника, российско-швейцарские торговые отношения укрепляются, несмотря на эпидемию – бизнес и экономика

Москва, 29 марта. / ТАСС /. Кристина Марти Ланг, посол Швейцарии в России, заявила в интервью ТАСС, что торговые отношения между Россией и Швейцарией с годами укрепились и продолжат развиваться в 2020 году, несмотря на пандемию.

Она высоко оценила состояние экономических отношений между двумя странами и указала на их прочный характер.

Дипломат сказал: «Торговые показатели стабильны. Это касается и 2020 года, в последние годы товарооборот вырос, и мы можем положительно оценивать 2020 год при нынешних обстоятельствах».

«Россия входит в двадцатку важнейших торговых партнеров нашей страны. Сегодня в России работает около 200 швейцарских компаний, и многие другие проявляют интерес к российскому рынку. Особенно активно присутствие наблюдается в фармацевтическом секторе, например а также в машиностроении и электронной промышленности, пищевой промышленности, логистике, инфраструктуре и финансовых услугах ».

Дипломат также подчеркнул, что швейцарские власти пока не требуют обязательной вакцинации туристов, въезжающих в страну.

Посол сказал: “Федеральный совет регулярно вносит поправки в правила въезда с учетом самых последних изменений. В настоящее время, например, все люди, въезжающие в Швейцарию по воздуху, должны сдать отрицательный результат ПЦР. В Швейцарии еще нет обязательной вакцинации.