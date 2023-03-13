По словам Bloomberg, скоро появятся новые функции мониторинга здоровья на базе AirPods.

Сама Apple признала потенциал AirPods для здоровья и дразнила, что это область, в которую она вкладывает большие средства. сейчас, Блумберг Отчеты показывают, что мы можем ожидать, что Apple запустит новые функции здоровья для AirPods где-то в следующем году или через два.

в последнее издание для него работа Новостная рассылка БлумбергApple «намерена обновить AirPods, чтобы они стали гаджетом для здоровья в ближайшие год или два», — говорит Марк Гурман. В частности, он говорит, что ранние функции будут включать «возможность получать какие-то данные».

Гурман отмечает, что AirPods уже предлагают функцию Live Listen, которая была запущена как часть iOS 12 в 2018 году. По сути, эта функция превращает ваш iPhone в направленный микрофон, передающий звук, улавливаемый этим iPhone, на ваши AirPods в режиме реального времени.

Однако Live Listen не был одобрен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Горман предполагает, что в будущем такое одобрение регулирующих органов может произойти:

Я думаю, Apple намерена в ближайшие год или два превратить AirPods в гаджет для здоровья, с возможностью получать какие-то слуховые данные. В AirPods уже давно есть функция Live Listen, которая может усиливать звук со всей комнаты, заставляя наушники чувствовать себя как слуховые аппараты. Это, конечно, не было одобрено FDA и не предназначено для замены наушников. Но, учитывая цель Apple сделать здоровье одной из своих следующих крупных инициатив, я не удивлюсь, если AirPods в конечном итоге возьмут на себя эти функции более формально. Это то, что поможет десяткам миллионов людей, если не больше.

В интервью 2021 года генеральный директор Apple Кевин Линч признал потенциал AirPods для здоровья. «Сегодня мы уже интегрируем датчики в некоторые устройства, — сказал он, — и я думаю, что здесь есть все виды потенциала».

Какие функции здоровья AirPods в конечном итоге появятся, еще неизвестно. Несмотря на это, область интересов Apple явно совпадает с общими целями Тима Кука.

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