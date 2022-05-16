По слухам, в этом году выйдет обновленная коллекция Gears of War.

По словам инсайдера, обновленная Gears of War, которая, как говорят, по масштабу похожа на Halo: The Master Chief Collection, может выйти в этом году.

Еще в январе Ник Бейкер из XboxEra упомянул Он слышал, что франшиза Microsoft получила статус «Коллекция Мастера Чифа».В то время Бейкер не сказал, что это за франшиза, но другие журналисты предположили, что это может быть Gears of War.

Обновленная коллекция Gears of War может выйти в 2022 году

Теперь, в последнем выпуске подкаста XboxEra, Бейкер говорит, что эта обновленная коллекция может быть выпущена в этом году. «Некоторое время назад ходили слухи, что еще одна франшиза Microsoft получит статус Master Chief Collection. Я думаю, это произойдет в этом году. Возможно, это будет анонс на E3… коллекция франшизы Microsoft.

«Все ожидали этого. Я бы не стал этого говорить, но все этого ожидали. Что заставляет меня смеяться, так это то, что если вы перейдете с ноября 2021 года на ноябрь 2022 года и посмотрите на большое производство Microsoft, вы можете в конечном итоге стать Halo, Gears, Forza. .»

Если у Microsoft есть в рукаве обновленная версия Gears of War, имеет смысл объявить об этом во время Xbox & Bethesda Showcase и выпустить в этом году, особенно сейчас, учитывая оба Starfield и Redfall отложены до 2023 года. Линейка Xbox Game Studios первой партии до конца года довольно скудна, и Microsoft нужно что-то, чтобы поклонники Xbox были довольны.

Конечно, стоит воспринимать эту информацию с долей скептицизма, пока Microsoft не сделает официальное заявление.

Что вы думаете об этом слухе? Хотели бы вы увидеть переосмысленную коллекцию Gears of War? Готовы ли вы к более серьезным достижениям? Дайте нам знать ваши мысли в комментариях.