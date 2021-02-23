По слухам, в этом году снова появятся новые модели iPad Pro и MacBook с дисплеями Mini-LED.

Согласно процитированным отраслевым источникам, тайваньская компания Ennostar начнет производство мини-светодиодной подсветки для будущего 12,9-дюймового iPad Pro в конце первого или второго квартала этого года. DigiTimes.



Ennostar – холдинговая компания, созданная в январе 2021 года ассоциированными производителями светодиодов Epistar и Lextar Electronics.

Ожидается, что Apple представит новый 12,9-дюймовый iPad Pro с подсветкой Mini-LED в первой половине этого года, при этом Epistar будет эксклюзивным поставщиком микросхем Mini-LED, которые будут упакованы в блоки подсветки Lextar, сообщить о претензиях. Слухи об этом сроке циркулировали несколько раз, некоторые сообщения Сужаем выпуск до первого кварталаТак что вполне вероятно, что новый iPad Pro выйдет в марте.

Ожидается, что новый 12,9-дюймовый iPad Pro будет оснащен A. Чип A14X быстрее и поддерживает сети 5G На моделях с сотовой связью.

Неясно, планирует ли Apple одновременно представить новый 11-дюймовый iPad Pro, поскольку многие слухи упоминают только 12,9-дюймовый iPad Pro. Одна из возможностей заключается в том, что подсветка Mini-LED будет ограничена 12,9-дюймовой моделью, а основные новые функции 11-дюймовой модели будут ограничены чипом A14X и поддержкой 5G, но это не ясно.

Согласно отчету, Apple, вероятно, также применит мини-светодиодную подсветку для новых моделей MacBook, которые будут представлены во второй половине этого года. Аналитик Apple Минг-Чи Куо ожидает выпустить новые 14-дюймовые и 16-дюймовые модели MacBook Pro во второй половине 2021 года с новым дизайном. Задний порт HDMI и кардридер SD, The Снимите сенсорную панельКлассическая зарядка MagSafe с отдельным кабелем питания и многое другое.