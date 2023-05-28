По слухам, увеличенный размер моделей iPhone 16 Pro подтверждается крупными обновлениями камеры.

Согласно новому отчету, увеличенный размер iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max следующего года позволяет модернизировать их, включая телеобъектив с перископом и датчик основной камеры на 12% больше.



Слух был первым Он был опубликован в китайской социальной сети Weibo. Пользователь, который утверждает, что получил инсайдерскую информацию. Многочисленные другие отчеты подтверждают, что модели iPhone 16 Pro в следующем году будут оснащены большими экранами, люди утверждают, что увеличенный размер устройств обеспечит больше внутреннего пространства для компонентов, включая систему телеобъектива и перископ. ранее в тот же день, БлумбергМарк Гурман из компании сказал, что больший размер моделей «iPhone 16» Pro может помочь улучшить оборудование камеры или увеличить внутренние батареи.

В то время как iPhone 15 Pro Max, как ожидается, представит первую телеобъектив с перископом на iPhone, ожидается, что эта функция сначала будет эксклюзивной для более крупного iPhone от Apple‌. Говорят, что с моделями iPhone 16‌ Pro в следующем году Apple планирует добавить телеобъектив в обе модели «Pro». Таким образом, увеличенный размер iPhone 16‌ Pro хотя бы частично объясняется необходимостью большего внутреннего пространства для реализации камеры перископа на меньшей модели Pro.

Для iPhone 16‌ Pro Max или iPhone 16‌ «Ultra» дополнительное внутреннее пространство, по-видимому, позволит установить датчик основной камеры размером 1/1,14 дюйма. В iPhone 14 Pro и ‌iPhone 14 Pro‌ Max в настоящее время используется сенсор размером 1/1,28 дюйма. Ожидается, что размер сенсора iPhone 15 Pro‌ Max не увеличится в этом году. Это утверждение существует с тех пор поддерживается Лидер Twitter, известный как «ShrimpApplePro».

Датчик большего размера может улучшить динамический диапазон основной камеры iPhone и улучшить размытие фона. Это также может значительно улучшить ваши возможности съемки при слабом освещении, поскольку большая площадь поверхности может захватывать больше света при той же выдержке и диафрагме.