По слухам, 10,9-дюймовый iPad OLED подойдет для начала 2022 года, 12,9-дюймовый iPad Pro и 16-дюймовый MacBook Pro.

Раньше в тот же день DigiTimes Поделиться превью Из предстоящего отчета, в котором утверждается, что Apple работает над обоими IPAD Модели ноутбуков Mac с OLED-экранами, которые могут быть выпущены в 2022 году Полный отчет от DigiTimes Доступно сейчас и включает много новых предполагаемых подробностей о планах Apple.



Согласно отчету, первым из этих устройств с OLED-дисплеем, вероятно, станет 10,9-дюймовый 10iPad, предположительно обновленная версия IPad Air. Производство обновленного iPad‌, как сообщается, начнется в четвертом квартале этого года с его запуском в начале 2022 года. Сообщается, что помимо 10,9-дюймового iPad®, Apple также рассматривает возможность использования 12,9-дюймовых OLED-экранов. iPad Pro И 16-дюймовый MacBook Pro.

Источники указали, что первым устройством с OLED-панелью, вероятно, станет 10,9-дюймовый iPad‌, а массовое производство планируется начать в последнем квартале 2021 года, а официальный выпуск – в 2022 году. Источники сообщили, что американский бренд также рассматривает возможность использования OLED-панелей для 12,9-дюймового iPad Pro‌ и 16-17-дюймового MacBook Pro, выпуск которых запланирован на 2022 год, но окончательного решения пока не принято.

В то время как недавно стали появляться слухи об OLED-экранах больших мобильных устройств Apple, в течение некоторого времени ходили слухи, что компания переходит на мини-светодиодные дисплеи на iPad и Mac. DigiTimes Он говорит, что две технологии отображения будут сосуществовать, «каждая нацелена на разные группы клиентов».

Ряд источников, в том числе DigiTimes Она указала, что 12,9-дюймовый iPad Pro‌ с небольшим светодиодным экраном появится в первой половине этого года, и DigiTimes Он говорит, что в будущих 14-дюймовых и 16-дюймовых моделях MacBook Pro во второй половине года также будут использоваться мини-светодиоды.