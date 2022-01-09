Economy

По «Турецкому потоку» за два года поставлено 34,8 млрд кубометров российского газа

9 января, 2022
Marfa Fedoroa

Всего за два года по газопроводу «Турецкий поток» в Турцию и Европу было транспортировано 34,8 млрд кубометров газа.

Трубопровод был открыт 8 января 2020 года президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и его российским коллегой Владимиром Путиным.

По газопроводу «Турецкий поток» в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года в Турцию поступило около 18 миллиардов кубометров газа, а в Европу — 16,8 миллиарда кубометров.

Общая мощность проекта «Турецкий поток» составляет 31,5 миллиарда кубометров. Первая нитка мощностью 15,75 млрд кубометров предназначена для поставок местным потребителям в Турции, а вторая нитка мощностью еще 15,75 млрд кубометров предназначена для транспортировки российского газа в Европу через Болгарию.

Впервые о «Турецком потоке» было объявлено во время официального визита Путина в Турцию в декабре 2014 года.

Проект «Турецкий поток» был готов к прокачке газа 31 декабря 2019 года.

«Газпром экспорт» и турецкая государственная нефтепроводная компания «БОТАШ» подписали четырехлетнее соглашение о поставках природного газа по газопроводу «Турецкий поток» сроком на четыре года, сообщил «Газпром экспорт» 6 января.

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