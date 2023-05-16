По Украине звучит предупреждение об авиаударах, Киев отражает ракетный удар | Российско-украинские военные новости

По всей Украине прозвучала воздушная тревога, а системы ПВО отреагировали на российские ракетные удары по Киеву, сообщили официальные лица и местные СМИ.

«ПВО работает по целям», — заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в сообщении в приложении для обмена сообщениями Telegram утром во вторник. Других подробностей он не сообщил.

Немедленной информации о повреждениях и возможных жертвах не поступало.

«Взрывы в Киеве. Несколько — в Соломенском районе», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале. Он сообщил, что обломки упали на городской зоопарк в Шевченковском районе. В отдельном посте Кличко сообщил, что обломки, упавшие в Соломенском районе, сожгли несколько легковые автомобили.

Киевское независимое информационное агентство сообщило, что во всех частях страны прозвучала авиационная тревога из-за угрозы российских ракетных ударов. Журналисты информационного агентства сообщили, что рано утром во вторник в столице прозвучало не менее 10 взрывов.

⚡ В Киеве прозвучало не менее 10 взрывов. Киев Независимые журналисты сообщают, что в ночь на 16 мая в Киеве прогремело 10 громких взрывов. На всей территории Украины объявлена ​​авиационная тревога из-за ракетной угрозы. — Киевский независимый (@KyivIndependent) 16 мая 2023 г.

Киевские военные сообщили в телеграмме, что системы ПВО отражают ракетные удары по столице.

Очевидцы в Киеве сообщили о нескольких взрывах, которые звучали так, как будто системы ПВО уничтожают объекты, сообщает информационное агентство Reuters.

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