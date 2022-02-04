По Украине многие россияне не сомневаются: виноваты США

МОСКВА. После осмотра грандиозного, облицованного мрамором музея Победы в Москве, посвященного победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, два посетителя пришли к выводу, что сегодняшняя ситуация не так уж и изменилась: Россия снова подвергается нападению.

«Америка очень хочет начать эту войну», — сказала Ольга А. Петрова, пенсионерка, имея в виду тлеющий конфликт между Россией и Западом из-за Украины. «НАТО хочет ввести свои войска к нашим границам, они искали наши слабые места и нашли Украину», — сказала она, добавив, что американцы «даже не знают, где Украина находится на карте».

Г-жа. Убеждение Петровой в том, что Соединенные Штаты разжигают войну между Россией и Украиной, отражает мнение многих россиян, включая ее спутницу Тамару Н. Иванову, которая смотрит два главных ток-шоу на государственных телеканалах страны.

Кремлевская пропагандистская машина ежедневно вдалбливает это сообщение.

Россияне спорят по множеству внутренних вопросов, таких как реакция правительства на пандемию коронавируса или раздувание инфляции. Другие, сытые по горло кремлевским манипулированием средствами массовой информации, просто отказались. Но есть одна вещь, в которой многие, похоже, согласны с президентом Владимиром Путиным: если война все же начнется, виноваты в этом будут американцы.