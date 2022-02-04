По Украине многие россияне не сомневаются: виноваты США

МОСКВА. После осмотра грандиозного, облицованного мрамором музея Победы в Москве, посвященного победе Советского Союза над нацистской Германией во Второй мировой войне, два посетителя пришли к выводу, что сегодняшняя ситуация не так уж и изменилась: Россия снова подвергается нападению.
«Америка очень хочет начать эту войну», — сказала Ольга А. Петрова, пенсионерка, имея в виду тлеющий конфликт между Россией и Западом из-за Украины. «НАТО хочет ввести свои войска к нашим границам, они искали наши слабые места и нашли Украину», — сказала она, добавив, что американцы «даже не знают, где Украина находится на карте».
Г-жа. Убеждение Петровой в том, что Соединенные Штаты разжигают войну между Россией и Украиной, отражает мнение многих россиян, включая ее спутницу Тамару Н. Иванову, которая смотрит два главных ток-шоу на государственных телеканалах страны.
Кремлевская пропагандистская машина ежедневно вдалбливает это сообщение.
Россияне спорят по множеству внутренних вопросов, таких как реакция правительства на пандемию коронавируса или раздувание инфляции. Другие, сытые по горло кремлевским манипулированием средствами массовой информации, просто отказались. Но есть одна вещь, в которой многие, похоже, согласны с президентом Владимиром Путиным: если война все же начнется, виноваты в этом будут американцы.
Левада-центр, один из немногих независимых социологов в России, говорит что 50 процентов россиян считают США и НАТО ответственными за рост напряженности. Кремль винят менее 5 процентов.
РС. Иванова говорит, что ясно видит, как людям в Украине и на Западе «промыли мозги». Ее твердая поддержка линии Кремля неудивительна, учитывая, что такие пенсионеры, как она, составляют ядро базы президента Владимира Путина.
В прошлые годы часть молодежи, в основном горожан, могла выйти на улицы в знак протеста, но голоса несогласных были заглушены репрессиями против демонстраций, независимыми СМИ и правозащитными группами, которые начали действовать год назад. Десятки молодых были задержаны, исключен из университетов и вывезен страны.
В ответ, говорит Сергей Белановский, социолог, изучающий общественное мнение, многие россияне, в том числе молодежь страны, просто перестали следить за новостями.
Яна Якушкина, 20-летняя студентка-медик, казалось, воплотила это открытие.
Посетив ретроспективу в выставочном зале напротив Кремля, посвященную жизни и творчеству Виктора Цоя, известного российского рок-музыканта, она призналась, что мало внимания уделяет политике, и что «все эти разговоры о войне — пустая болтовня». ». Пожав плечами, она добавила: «Никто не может объяснить этот нескончаемый конфликт».
19-летняя Дарья Рокишева, студентка прикладной математики, присутствовавшая на выставке, сказала, что она тоже не слишком внимательно следит за политикой и считает, что конфликт происходит «между правительствами, а не между народами».
Мистер. Белановский сказал, что это чувство отчуждения от новостей и проблем, стоящих перед страной, широко распространено среди россиян.
«Этот кризис некоторыми воспринимается как край сознания — с ними происходит что-то непонятное», — сказал он. «Они не хотят вникать в это, да и смысла в этом нет».
Тем не менее, даже среди тех, кто может выступать против Кремля по той или иной внутренней политике, г. Белановский добавляет, что когда речь идет об Украине и отношениях с Западом, многие разделяют мнение г-на Белановского. Путинский рассказ о России как об осажденной крепости.
Алексей Изотов, 45 лет, IT-предприниматель — один из них. Он сказал, что, хотя он ненавидит системную коррупцию в России и тот факт, что г. Путин не хочет отказываться от власти, во внешней политике президент «все делает правильно».
Он добавил: «Мне это нравится, и я думаю, что разделяю точку зрения большинства людей».
Мистер. Изотов сказал, что не смотрит государственное телевидение, предпочитая получать новости из Интернета, где СМИ с небольшой, но лояльной аудиторией все еще могут идти против линии Кремля. Интересно, он разделяет мнение о том, что нынешний украинский кризис был спровоцирован США и НАТО.
«Америка преследует свои геополитические цели на постсоветском пространстве, она хочет разделить Россию и постсоветские страны», — сказал он в черном свитере с тиснением Mr. Фирменный лозунг Цоя «Нам нужны перемены!»
Мистер. Изотов сказал, что симпатизирует самому видному деятелю российской оппозиции Алексею А. Навальному, который в прошлом году был заключен в тюрьму за нарушение условно-досрочного освобождения, покинув страну. Мистер. Навальный уехал лечиться от отравления после того, что Германия и другие западные страны назвали попыткой убийства со стороны правительства.
Но г. Изотов фаталист по отношению к г. Шансы Навального изменить существующий порядок, считая, что г. Путин будет править Россией до самой смерти и будет защищать своих друзей у власти.
Уже тогда г. Изотов сказал, что не может сказать, что «нынешний президент — зло или враг».
Многие россияне разделяют убеждение, что они бессильны повлиять на события, считает социолог Григорий Юдин. недавно рассказал Эхо Москвы, государственная, но либерально настроенная радиостанция. Отсутствие общественного резонанса резко контрастирует с реакцией в 2014 г. Путин присоединил к Украине Крымский полуостров.
Тогда протестовать против военных действий в Москве вышли около 50 тысяч человек. Теперь даже онлайн петиция циркулирует с янв. 30 получил всего 5000 подписей.
«Граждане России становятся заложниками преступного авантюризма, который диктует внешнюю политику России», — писали авторы петиции, видные российские интеллектуалы.
«Но граждан России никто не спрашивает», — добавили они. «Общественного обсуждения нет. На государственном телевидении представлена только одна точка зрения, и это точка зрения сторонников войны».
Иван Преображенский, независимый политолог, говорит, что апатия россиян, в данном случае вера в неизбежность войны, укрепилась годами политического правления.
«Российское общество не хочет войны, но большая его часть также смирилась с тем, что она, скорее всего, неизбежна», — сказал он в интервью. Он добавил, что с каждым разом напряженности вокруг Украины «российское правительство заставляет людей думать о войне как о рутине».
Это такие люди, как Сергей Рыжков, который работает на стройке и говорит, что не обращает внимания на напряженность вокруг Украины.
«Мне это не интересно», — сказал он. «По моему мнению, это просто политические разборки».
Все-таки сказал г. Белановскому, социологу, если дело дойдет до настоящей войны с реальным вооружением и неизбежно с мешками для трупов, то отношение может измениться.
«Я думаю, что такие новости обязательно дойдут до аполитичных людей», — сказал он. — И реакция будет в основном негативной».
22-летний Арсений Филиппов сказал, что уже чувствует последствия позерства России. «До этих событий путешествовать по Европе было доступно, а потом рубль просто рухнул», — сказал он. Архитектор, г. Филиппов сказал, что получает новости из независимых источников в Интернете и из зарубежных новостных агентств.
Он сказал, что не может понять, почему с самого начала конфликта России с Украиной в 2014 году Кремль предпринял такие шаги, как аннексия Крыма, «учитывая, насколько все это нанесло ущерб стране и ее экономике».
Он сказал, что если сначала отказывался верить в неизбежность войны с Украиной, то сейчас, после двух месяцев напряженности, он в этом не уверен.
«Я очень надеюсь, что этого не произойдет», — сказал он.
Алина Лобзина предоставила репортаж.
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