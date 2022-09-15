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По финансам России ударила дешевая нефть и расходы на войну в Украине

15 сентября, 2022
Vsevolod Egorov

Согласно данным, опубликованным на этой неделе Минфином России, весь профицит бюджета России исчез за лето. На конец июня профицит составил 1,37 трлн рублей (23 млрд долларов); К концу августа оно упало до 137 миллиардов (2,3 миллиарда долларов).

Доходы находятся под давлением. Нефть традиционно составляла большую часть российского бюджета, чем природный газ, а цены на нефть марки Brent — европейский эталон — упали примерно на 25% по сравнению с пиковым значением в начале июня.

Это была крупная победа до того, как в декабре вступили в силу запрет ЕС на импорт российской нефти морским путем и ценовой предел G7. В то время как цены на природный газ в Европе остаются необычно высокими, поставки российского газа в Европейский союз и Великобританию с начала года упали на 49%, сообщил «Газпром» на прошлой неделе.

По словам старшего научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, меры по защите экономики от воздействия западных санкций резко увеличили расходы, как военные, так и экономические.

Он говорит, что данные российского правительства в режиме реального времени указывают на то, что бюджет в настоящее время испытывает дефицит, а дыра в финансах Кремля будет увеличиваться по мере увеличения военных расходов.

«Первоначально предполагалось, что военные расходы в этом году составят 3,5 триллиона рублей, но эта сумма уже была превышена в сентябре», — сказал Клюге CNN по электронной почте.

Российская деловая газета «Ведомости» сообщила в среду со ссылкой на источники, близкие к правительству, что Минфин поручил государственным предприятиям сократить расходы на 10% к 2023 году. Однако Ведомости ссылаются на то, что расходы на оборону вырастут. Об этом сообщило Министерство обороны.

Выступая в понедельник, президент России Владимир Путин отрицал, что экономика находится в бедственном положении, заявив, что западная тактика «экономического блицкрига» потерпела неудачу и что Россия «уверенно справляется с внешним давлением».
Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите в Узбекистане в четверг. Товарооборот между двумя странами вырос За последние шесть месяцев Россия искала новые рынки для своей энергии, а китайские экспортеры воспользовались исходом западных брендов.

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