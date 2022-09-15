По финансам России ударила дешевая нефть и расходы на войну в Украине

Согласно данным, опубликованным на этой неделе Минфином России, весь профицит бюджета России исчез за лето. На конец июня профицит составил 1,37 трлн рублей (23 млрд долларов); К концу августа оно упало до 137 миллиардов (2,3 миллиарда долларов).

Доходы находятся под давлением. Нефть традиционно составляла большую часть российского бюджета, чем природный газ, а цены на нефть марки Brent — европейский эталон — упали примерно на 25% по сравнению с пиковым значением в начале июня.

Это была крупная победа до того, как в декабре вступили в силу запрет ЕС на импорт российской нефти морским путем и ценовой предел G7. В то время как цены на природный газ в Европе остаются необычно высокими, поставки российского газа в Европейский союз и Великобританию с начала года упали на 49%, сообщил «Газпром» на прошлой неделе.

По словам старшего научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, меры по защите экономики от воздействия западных санкций резко увеличили расходы, как военные, так и экономические.