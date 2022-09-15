По финансам России ударила дешевая нефть и расходы на войну в Украине

Согласно данным, опубликованным на этой неделе Минфином России, весь профицит бюджета России исчез за лето. На конец июня профицит составил 1,37 трлн рублей (23 млрд долларов); К концу августа оно упало до 137 миллиардов (2,3 миллиарда долларов).
Доходы находятся под давлением. Нефть традиционно составляла большую часть российского бюджета, чем природный газ, а цены на нефть марки Brent — европейский эталон — упали примерно на 25% по сравнению с пиковым значением в начале июня.
По словам старшего научного сотрудника Немецкого института международных отношений и безопасности Яниса Клюге, меры по защите экономики от воздействия западных санкций резко увеличили расходы, как военные, так и экономические.
Он говорит, что данные российского правительства в режиме реального времени указывают на то, что бюджет в настоящее время испытывает дефицит, а дыра в финансах Кремля будет увеличиваться по мере увеличения военных расходов.
«Первоначально предполагалось, что военные расходы в этом году составят 3,5 триллиона рублей, но эта сумма уже была превышена в сентябре», — сказал Клюге CNN по электронной почте.
Российская деловая газета «Ведомости» сообщила в среду со ссылкой на источники, близкие к правительству, что Минфин поручил государственным предприятиям сократить расходы на 10% к 2023 году. Однако Ведомости ссылаются на то, что расходы на оборону вырастут. Об этом сообщило Министерство обороны.
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