МАДРИД, 17 июля. Права ЛГБТ занимают центральное место в преддверии национальных выборов в Испании, которые состоятся 23 июля.

Опросы общественного мнения ожидают, что на выборах победит консервативная Народная партия Альберто Нуньеса Фигу, спустя четыре года после формирования коалиционного правительства во главе с премьер-министром-социалистом Педро Санчесом и левым Унидасом Подемосом.

Но Фигу, скорее всего, понадобится поддержка ультраправой партии Vox для формирования правительства. Vox был категорически против прав ЛГБТК.

Это то что тебе нужно знать.

Почему защитники ЛГБТК+ обеспокоены?

Местные выборы в мае проложили путь коалициям PP-Vox в нескольких испанских муниципалитетах.

В мае Vox попал в заголовки газет, повесив баннер на здании в Мадриде, на котором изображена рука, бросающая в мусорное ведро карты с символами, представляющими феминизм, коммунизм, ЛГБТ-сообщество и независимость Каталонии.

Новое руководство Vox в маленьком восточном городке Наквера заявило в прошлом месяце, что больше не будет вывешивать радужный флаг на общественных зданиях.

В Вальдеморильо, маленьком городке недалеко от Мадрида, новый совет PP-Vox отменил спектакль по мотивам романа Вирджинии Вульф «Орландо», в котором главный герой меняет пол.

Что защищают правые партии?

Vox и PP пообещали принять меры против некоторых мер в поддержку ЛГБТК, принятых левым правительством.

Оба пообещали изменить закон о самоопределении, вступивший в силу в марте, что позволит трансгендерам старше 16 лет изменить свой законный пол, просто заявив об этом в официальном реестре, вместо того, чтобы проходить двухлетнюю гормональную терапию.

Закон также позволяет детям старше 14 лет менять свой законный пол с согласия родителей.

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PP и Vox, а также некоторые группы по защите прав женщин утверждают, что законодательство подвергает риску женщин в однополых пространствах, и обвиняют левых в принуждении детей к медицинскому переходу.

«Легче сменить пол, чем получить водительские права, — сказал Вигго. Лидер Vox Сантьяго Абаскаль заявил, что «транс-закон» дискриминирует женщин.

Но стороны не уточнили, какие части закона они отменят. Законодательство также запрещает так называемую конверсионную терапию, направленную на изменение сексуальной ориентации и гендерной идентичности человека, а также ненужные операции для детей-интерсексуалов, которые рождаются не только мужчинами или женщинами.

PP и Vox отказались отвечать на запросы о комментариях.

Vox также предложил разрешить родителям брать своих детей с уроков полового воспитания и уроков, посвященных сексуальному и гендерному разнообразию.

Что говорят ЛГБТ-активисты?

Испания занимает четвертое место в рейтинге прав ЛГБТ в европейских странах, составленном правозащитной группой ILGA-Europe, но активисты ЛГБТК заявили, что правительство PP-Vox откажется от их прав.

Несколько международных опросов показали, что Испания входит в число наиболее дружественных к ЛГБТ обществ в мире, хотя преступления на почве ненависти против сообщества выросли на 68% в период с 2019 по 2021 год, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел.

Уге Сангил, президент зонтичной группы ЛГБТК, FELGTB, сказал, что правое правительство также может нарушать права ЛГБТ, не выполняя существующие законы.

«Мы могли бы вернуться на 40 лет назад», — сказал Сангель.

Для некоторых альянс PP-Vox также может отсрочить долгожданные меры, такие как включение небинарной опции в документы, удостоверяющие личность.

«Это будет означать не только нарушение прав — у нас также не будет практических возможностей двигаться вперед», — сказал Дарко Дечимавилла, небинарный активист.

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