Права человека в России: Совместное заявление в ОБСЕ

Это заявление было сделано от имени следующих 39 стран-участниц, среди которых те, которые задействовали Московский механизм (человеческое измерение) 28 июля: Албания, Андорра, Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Республика Кипр и Чешская Республика. , Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Северная Македония, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Испания Швеция , Швейцария, Украина, Великобритания, США и моя страна Словакия.

День прав человека — это повод отметить неотъемлемые права, которыми наделен каждый человек. Но День прав человека также напоминает нам об устранении недостатков.

Отчет по Московскому механизму Наши страны пришли к выводу, что Российская Федерация на протяжении последних двух десятилетий систематически подавляла собственный народ. Кроме того, Российская Федерация своими внутренними репрессиями в отношении прав человека и основных свобод помогла подготовить почву для агрессивной войны против Украины.

Репрессивное законодательство и административная практика используются для ограничения реализации прав человека и основных свобод граждан в России, в частности, посредством так называемых законов об «иностранных агентах» и «нежелательных организациях». В отчете установлено, что «российское законодательство в этой сфере явно противоречит закону». В частности, далее в докладе, Закон об иностранных агентах «можно понимать как один из основных инструментов ограничения деятельности гражданского общества, будь то ассоциаций или отдельных лиц, и поставить их под контроль властей».

Нам необходимо снова довести этот закон до сведения этой палаты, потому что Российская Федерация ужесточила свой закон об иностранных агентах путем принятия поправки к законодательству от 14 июля. Несмотря на четкие указания в отчете, эта поправка к законодательству вступила в силу 1 декабря. В соответствии с этим новым законодательством «получение поддержки и/или подчинение иностранному влиянию» является преступлением. В отчете объясняется «чрезвычайно широкая свобода толкования», которую предоставляет этот закон, и ужасающие последствия, которые он окажет на участие в государственных делах и общественной жизни.

При этом закон расширяет определение так называемого «иностранного агента» до такой степени, что практически любое физическое или юридическое лицо, независимо от национальности или местонахождения, может быть классифицировано как таковое. Это позволяет властям Российской Федерации угрожать критикам и жестко ограничивать и даже запрещать законную общественную деятельность. Это делает вдумчивый публичный дискурс о прошлом, настоящем и будущем России более трудным, но не невозможным, как показывают недавние ток-шоу. Параллельная конференция гражданского общества ОБСЕ 2022 года в Лодзи.

Публичный дискурс, который российские власти отчаянно пытаются подавить, — это публичный дискурс о неспровоцированной, неспровоцированной и незаконной войне России против Украины. В связи с этим в отчете Московского механизма использование законодательства, касающегося государственной тайны и государственной измены, названо «растущей проблемой». В октябре активисту оппозиции и давнему стороннику принципов ОБСЕ Владимиру Кара-Мурзе было предъявлено обвинение в государственной измене. Следователи утверждают, что г-н Кара-Мурза совершил государственную измену, когда выступал против войны в Украине на публичных мероприятиях в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне. Видимо, по грубой логике считается, что г-н Кара-Мурза сотрудничал с НАТО только для того, чтобы выразить антивоенную позицию в странах НАТО. Мы вновь обращаемся к российским властям с призывом освободить г-на Кара-Мурзу и всех политических заключенных и прекратить безжалостные нападения на инакомыслящих и простых граждан, осмеливающихся выражать свои взгляды.

Докладчик далее отмечает, что недавно принятый закон, запрещающий распространение так называемых фейковых новостей о российской армии, заявления, «порочащие» российские вооруженные силы, и призывы к санкциям против России, политически мотивированы и используются российскими властями для замалчивания несогласные голоса. , что привело к «полному отключению СМИ от войны». 8 июля муниципальный депутат Алексей Горынов был приговорен к семи годам лишения свободы за распространение так называемой «заведомо ложной информации» за высказывания против вторжения России в Украину. 9 декабря российский оппозиционный политик Илья Яшин был приговорен к 8,5 годам лишения свободы за якобы «распространение ложной информации» о российских военных, рассказав правду о зверствах, совершенных российскими войсками в Буче.

В докладе «Московского механизма» докладчик с большой обеспокоенностью отметила события в России в отношении прав человека ЛГБТ, в частности новый законопроект от 18 июля, запрещающий распространение информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей — называют нетрадиционными отношениями, в том числе в Интернете и в кино. . Буквально на прошлой неделе президент Путин подписал закон после того, как 24 ноября закон был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации. Закон усиливает гомосексуальную стигматизацию и предрассудки, несмотря на обязательства ОБСЕ по борьбе с нетерпимостью и дискриминацией и по содействию взаимному уважению и пониманию.

Неспособность Российской Федерации изменить свою политику, нарушающую обязательства Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в области прав человека и основных свобод.

Доклад «Московского механизма» напомнил нам, что внутренние репрессии и внешняя агрессия «связаны между собой как бы в коммуникационной трубе». Мои доклады направлены в Московский механизм Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. 13 апреля И 14 июля 2022 г. задокументировано нарушений международного гуманитарного права и международного права в области прав человека. Поэтому осуществление прав человека и основных свобод в России должно оставаться под пристальным международным контролем. Мы рады, что Совет ООН по правам человека принял решение выполнить рекомендацию доклада Московского механизма о назначении Специального докладчика по ситуации с правами человека в Российской Федерации.

Россия не может обойтись без своих международных обязательств, нарушая их. Наши обязательства перед ОБСЕ стоят и будут противостоять вызовам, которые стоят перед российским правительством. Будем и впредь напоминать Российской Федерации о ее обязательствах перед Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.