Права человека освещают чемпионат мира по футболу в Катаре

Пока Катар с нетерпением ждет запуска ЧМ-2022 В воскресенье вопросы прав человека — от смертей рабочих-мигрантов до обращения с ЛГБТ — стали предметом пристального внимания.

Согласно недавнему исследованию, в соавторстве с которым он выступил, это не первый раз, когда нарушения прав человека, связанные с крупными спортивными мероприятиями, вызывают возмущение. Джейсон БоккароПрофессор управления парками, отдыхом и туризмом в Университете штата Северная Каролина. изучение, «Роль этических организаций по защите интересов массовых спортивных мероприятий», Опубликовано в Обзор спортивного менеджмента.

Принудительные выселения, чтобы освободить место для новых стадионов или другой инфраструктуры, эксплуатация рабочих и подавление свободы слова в связи со спортивными мероприятиями, проводимыми по всему миру, были задокументированы 21 марта.Улица век. Но Боккаро сказал, что перед следующим турниром критика была серьезной.

Abstract рассказал Боккаро о роли правозащитных организаций в лоббировании изменений, связанных с крупными спортивными событиями, такими как чемпионат мира и Олимпийские игры, что стало предметом его последнего исследования.

РезюмеКакие проблемы с правами человека были связаны с чемпионатом мира? Катар?

Джейсон Боккаро: Когда было объявлено, что Россия и Катар получат заявки на 2018 и 2022 годы, люди были удивлены. ФИФА позиционировала его как расширение места проведения чемпионата мира по футболу. Когда заявка на 2010 год досталась Южной Африке, это был первый чемпионат мира, который принимала Африка. Идея заключалась в том, чтобы расширить его, чтобы разные части мира могли извлечь выгоду из проведения чемпионата мира по футболу.

Катар был интересным выбором, потому что это такая маленькая страна, в которой не было инфраструктуры стадионов. О проблемах прав человека до этого говорили в терминах дискриминации женщин, преследований ЛГБТ, подавления инакомыслия, а потом, когда начали строить стадионы, большой процент населения Катара составляли иностранные рабочие. У них есть система спонсорства Это похоже на рабство по договору.

Теперь один из самых больших критических замечаний касался смерти рабочих-мигрантов. Правительство Катара говорит, что было несколько смертей, которые могут быть напрямую связаны со строительством некоторой инфраструктуры, в то время как другие организации оценивают число погибших в тысячах.

таБыла ли негативная реакция на чемпионат мира в России?

бокароЭто было расценено как успешный чемпионат мира с точки зрения проведения. Катарские лидеры чувствовали, что существует своего рода двойной стандарт, поскольку в 2018 году действительно не было резкой критики путинского режима, несмотря на вмешательство России в Сирии, вторжение в Крым в 2014 году и их обращение с ЛГБТ. Я думаю, что по сравнению с Катаром у России гораздо более легендарная спортивная история, и это более крупная страна. У них есть хорошие футбольные команды, которые играют на национальной арене. Почему к Катару приковано больше внимания? У него нет ни той истории, ни инфраструктуры, ни детских площадок, и он не создан как туристическое направление.

таЧто могут сделать правозащитные организации для продвижения прав человека в связи с этими событиями?

бокаро: В статье, над которой я работал с коллегами из Европейского Союза, мы брали интервью у лидеров правозащитных организаций. Что действительно интересно, так это то, что они начинают философски менять свои отношения с крупными спортивными федерациями, такими как ФИФА и Международный олимпийский комитет.

Они явно ненавидели тот факт, что некоторые из этих массовых спортивных мероприятий использовались для «отмывания денег», когда страна или организация с плохой репутацией в области прав человека или этического поведения могли использовать популярные виды деятельности, такие как спорт, чтобы попытаться повлиять на них. репутация. Одним из наших выводов было то, что правозащитные организации начали переходить от борьбы с этими событиями к высказыванию: «Как мы можем использовать силу спорта, чтобы попытаться повлиять на правительства принимающих стран в деле защиты прав?» Мы также видим, как правозащитные организации работают вместе, чтобы оказать более сильное влияние на правительства, спонсоров и вещателей. Часть нашей текущей работы в качестве исследователей заключается в том, чтобы думать о процессе крупных спортивных мероприятий, чтобы они были устойчивыми и справедливыми — на всем пути от процесса торгов до фактического управления событием и управления после него.

таКакие изменения внесли ФИФА и другие организации для защиты прав человека?

бокаро: Я не думаю, что многое изменилось, но я думаю, что это пролило свет на некоторые из этих проблем. По всему миру было проведено много исследований по этому поводу. Организаторы умоляют людей — спортсменов и болельщиков — «пожалуйста, не протестуйте против этого во время мероприятия, давайте сосредоточимся на чемпионате мира», но негативной риторики гораздо больше, чем мы видели вокруг других мегасобытий в прошлое.

таКакую роль могут сыграть фанаты?

бокароУ меня был профессор, который всегда говорил, что самые сильные изменения происходят, когда вы формулируете проблему по экономике. Так что, конечно, у фанатов есть шанс проголосовать ногами. Не путешествуя и не вовлекаясь как можно больше, это, безусловно, было бы мощным способом измениться.

таКиса: Кажется, у вас есть надежда.

бокароУ вас есть поколение, которое заботится об этих проблемах гораздо больше, чем в прошлом. Я всегда говорю о спорте как о микрокосме общества. То, где люди сейчас находятся в обществе, влияет на то, что их волнует в других сферах их жизни.