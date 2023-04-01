Правдивая защита от Китая

Президент Тайваня Цай Инвэнь совершила в четверг редкий визит в Соединенные Штаты и выступила с речью: «Демократические ценности ее островной страны находятся в опасности из-за авторитарной «враждебности». Другими словами, Китай бросает вызов Тайваню изнутри — используя дезинформацию и дезинформацию для подрыва таких ценностей, как свобода и верховенство права, — вместо того, чтобы угрожать военным вторжением.

Ее слова были своевременны. На состоявшемся на этой неделе втором саммите демократии, в котором приняли участие около 120 стран, в основном обсуждались способы противодействия тому, что г-жа Цай называет «войной знаний» в Интернете. Первый саммит состоялся в 2021 году перед войной России в Украине. С тех пор эта война показала, как способность украинцев разоблачать российскую цифровую пропаганду с помощью прозрачности и точной информации может помочь их военным усилиям. Как заявил на саммите госсекретарь США Энтони Блинкен, демократии должны бороться с ложной и дезинформацией таким образом, чтобы «использовать правду как доказательство».

А Тайвань, где в начале следующего года пройдут президентские выборы, считает необходимым укрепить свой демократический щит против Китая. Год назад китайские военные обнародовали новую доктрину, согласно которой ведение войны «в основном опирается на информацию для подавления врага». Г-жа Цай создала Министерство цифровых дел, а также Национальный институт кибербезопасности. Он также планирует создать спутниковый интернет-сервис на низкой околоземной орбите на случай, если Китай перережет подводные кабели.

Однако реальная сила Тайваня в борьбе с китайской пропагандой заключается в возглавляемых гражданами группах проверки фактов, таких как MyGoPen, Cofacts и Тайваньский центр проверки фактов, которые исправляют дезинформацию в Интернете или в средствах массовой информации.

«Эти организации образуют совместную сеть безопасности для защиты уникального информационного пространства Тайваня и слабой демократии», — пишут исследователи Цзяонин Су и Вэй-Пинг Ли в Taiwan Insight. «Практика проверки фактов на Тайване служит уместным и своевременным уроком, поскольку Китай становится все более агрессивным в своих кибервторжениях».

Кроме того, Тайвань использует Polis, онлайн-платформу для дискуссий, чтобы позволить своим гражданам влиять на общественные темы. «Идея состоит в том, что если все говорят разумно, в соответствии с прозрачными правилами онлайн-дискуссий, теории заговора не распространяются так быстро», — сообщает The Atlantic.

Министр цифровых технологий страны Одри Танг описывает эту стратегию как «официальную устойчивость для всех». Сила коллективного разума в цифровых общественных пространствах способствует сплочению и сотрудничеству.

«Мы можем усилить голоса, которые преодолевают идеологические разногласия и открыто раскрывают наши общие ценности», — сказала она в видеоролике на саммите. Для Тайваня эти значения могут означать меньший риск со стороны воюющего врага через Тайваньский пролив.