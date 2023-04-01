science

Правдивая защита от Китая

1 апреля, 2023
Marfa Fedoroa

Президент Тайваня Цай Инвэнь совершила в четверг редкий визит в Соединенные Штаты и выступила с речью: «Демократические ценности ее островной страны находятся в опасности из-за авторитарной «враждебности». Другими словами, Китай бросает вызов Тайваню изнутри — используя дезинформацию и дезинформацию для подрыва таких ценностей, как свобода и верховенство права, — вместо того, чтобы угрожать военным вторжением.

Ее слова были своевременны. На состоявшемся на этой неделе втором саммите демократии, в котором приняли участие около 120 стран, в основном обсуждались способы противодействия тому, что г-жа Цай называет «войной знаний» в Интернете. Первый саммит состоялся в 2021 году перед войной России в Украине. С тех пор эта война показала, как способность украинцев разоблачать российскую цифровую пропаганду с помощью прозрачности и точной информации может помочь их военным усилиям. Как заявил на саммите госсекретарь США Энтони Блинкен, демократии должны бороться с ложной и дезинформацией таким образом, чтобы «использовать правду как доказательство».

А Тайвань, где в начале следующего года пройдут президентские выборы, считает необходимым укрепить свой демократический щит против Китая. Год назад китайские военные обнародовали новую доктрину, согласно которой ведение войны «в основном опирается на информацию для подавления врага». Г-жа Цай создала Министерство цифровых дел, а также Национальный институт кибербезопасности. Он также планирует создать спутниковый интернет-сервис на низкой околоземной орбите на случай, если Китай перережет подводные кабели.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *