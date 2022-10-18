«Правильная политика» по диверсификации экспортных рынков снизила зависимость от России

Заместитель министра экономики Грузии Геннадий Арвеладзе во вторник заявил на Форуме Восточного партнерства в Праге, Чешская Республика, что «правильная политика» правительства Грузии по диверсификации своих экспортных рынков снизила зависимость страны от российского рынка.

Арвеладзе заявил, что экспорт грузинской продукции «значительно растет» в странах, с которыми подписаны соглашения о свободной торговле «нового поколения».

Например, за восемь месяцев 2022 года экспорт в Россию увеличился всего на два процента, [while] в Европейский союз [the figure increased] на 46 процентов, а для Китая — на 18 процентов», — сказал Арвиладзе.

Заместитель министра также рассказал о процессе гармонизации законодательства Грузии с нормативными актами ЕС. Он сказал, что его правительство успешно завершило переговоры с блоком в последние годы, что привело к открытию рынка Европейского союза для экспорта ряда грузинских продуктов животного происхождения.

Он также рассмотрел политические и экономические реформы, которые были реализованы в стране после подписания Соглашения об ассоциации в 2014 году и Соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Европейским Союзом. Арвеладес приписал последнему «ключевую роль в процессе формирования торговой политики Грузии».