Правительство Лиз Трасс стало первым в Великобритании без белого человека на руководящих должностях.

Впервые ни на одной из четырех верхних позиций не было белого человека.

Квартенг ловко берет финансовый кошелек в Государственный департамент.

Эксперт говорит, что разнообразие теперь «нормально» в Британии

ЛОНДОН (Рейтер) — Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс впервые выбрала небелое правительство на один из четырех самых важных постов в правительстве страны.

Трасс назначил Кваси Квартинга, чьи родители приехали из Ганы в 1960-х годах, первым чернокожим канцлером Великобритании, а Джеймс Клеверли был первым чернокожим министром иностранных дел.

Клеверли, чья мать из Сьерра-Леоне, а отец белый, в прошлом говорил о том, что над ним издевались, когда он был ребенком смешанной расы, и сказал, что партии необходимо сделать больше, чтобы привлечь чернокожих избирателей.

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Суила Браверман, чьи родители приехали в Великобританию из Кении и Маврикия шесть десятилетий назад, сменила Прити Патель на посту второго министра внутренних дел по делам этнических меньшинств или министра внутренних дел, где она будет отвечать за охрану правопорядка и иммиграцию.

Увеличение разнообразия частично связано с давлением со стороны Консервативной партии в последние годы с целью выставить более разнообразный пул кандидатов в парламент.

Еще несколько десятилетий назад британские правительства состояли в основном из белых мужчин. Только в 2002 году Великобритания назначила своего первого министра правительства по делам этнических меньшинств, когда Пол Боатенг был назначен первым секретарем казначейства.

Риши Сунак, чьи родители приехали из Индии, был предшественником Квартенга по финансовому положению и вторым после Трасса по курсу вождения.

«Темп задает политика. Теперь мы относимся к этому разнообразию как к нормальному», — сказал Сандер Катвала, директор Британского фонда британского будущего, который занимается вопросами иммиграции и идентичности. «Темпы изменений экстраординарны».

Однако высшие чины бизнеса, судебных органов, государственной службы и вооруженных сил по-прежнему преимущественно белые.

И, несмотря на разнообразную кампанию партии, только четверть депутатов-консерваторов составляют женщины, а 6% — представители меньшинств.

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Тем не менее, консерваторы имеют лучший послужной список политических первопроходцев среди основных политических партий, включая назначение Бенджамина Дизраэли первым еврейским премьер-министром в 1868 году.

И это несмотря на то, что избиратели из числа этнических меньшинств чаще поддерживают оппозиционную Лейбористскую партию, а правящая партия сталкивается с обвинениями в расизме, женоненавистничестве и исламофобии.

Бывший премьер-министр Борис Джонсон извинился в 2019 году за то, что назвал мусульманских женщин, которые носят паранджу, похожими на почтовые ящики.

Консерваторы избрали всех трех британских премьер-министров, Маргарет Тэтчер, Терезу Мэй и теперь Трасса. Первый законодатель азиатского происхождения Маншерджи Бхунагре в 1895 году тоже был из числа консерваторов.

Джонсон сформировал самый маленький и самый разнообразный в расовом отношении кабинет в истории, когда он был избран премьер-министром в 2019 году. Среди трех его министров финансов были два человека южноазиатского происхождения и один курдского происхождения.

Изменения произошли после многолетних усилий бывшего лидера и премьер-министра Дэвида Кэмерона.

Когда он пришел к власти в 2005 году, в парламенте от партии было всего два члена из числа представителей этнического меньшинства из 196, и он намеревался сделать так, чтобы его партия была ближе к современной Британии, которую он надеялся возглавить.

В следующем году Кэмерон представила приоритетный список кандидатов из числа женщин и меньшинств, многие из которых получили безопасные места в Палате общин. Трасс был одним из получателей этого платежа.

«Одной из ключевых частей обеспечения силы и устойчивости любой группы, включая политическую партию, является недопущение того, чтобы все думали и вели себя одинаково — избегая группового мышления», — сказал Джеймс Арбутнот, член совета директоров партии. Номинанты комитета, когда Кэмерон внес изменения.

Но Квартенг преуменьшил значение своей гонки. Он сказал, что, хотя он подвергался расистским оскорблениям в 1980-х годах, он не считает себя символом кого-либо, кроме своих избирателей в Спеллторне, который граничит с юго-западным пригородом Лондона.

«Я действительно думаю, что это не так уж и важно», — сказал он после того, как был назначен первым чернокожим министром-консерватором. «Я думаю, что как только этот момент прояснится, я не думаю, что это что-то такое важное».

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(Отчетность Эндрю Маккаскилла и Хамзы Гилани); Монтаж: Эндрю Коуторн

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