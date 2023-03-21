Правительство оценивает, затронут ли Индию глобальные финансовые потрясения, и если да, то как.

Правительство внимательно следит за потенциальными каналами, по которым потрясения в мировом финансовом секторе могут передаться индийской экономике.

По мнению экспертов по вопросам политики, работающих вместе с правительством, в сложившейся макроэкономической ситуации наблюдается улучшение, и Министерство финансов осознает внешние риски, связанные с двумя основными проблемами — упорством России и Украины и возникающим напряжением в финансовом секторе по поводу по обе стороны Атлантики.

В центре внимания была макроэкономическая стабильность. Политический эксперт, тесно взаимодействующий с правительством, сказал, что бюджет на следующий год был попыткой консолидировать государственные финансы, признавая при этом сохраняющуюся неопределенность во внешнем секторе и надвигающееся глобальное замедление.

Различные подразделения правительства, включая канцелярию премьер-министра, министерство финансов и Экономический консультативный совет, отслеживают глобальные события и оценивают их влияние на Индию, совсем недавно. Приобретение UBS Credit Suisse При содействии правительства Швейцарии и его регулирующего органа.

Между тем, Министерство финансов отметило в своем ежемесячном экономическом обзоре за февраль, что ужесточение финансовых условий центральными банками для сдерживания инфляции вызвало опасения по поводу усугубления уязвимости корпоративного долга, поскольку компании уже активно эксплуатируются. Однако в случае с Индией озабоченность, по-видимому, невелика. Долг нефинансового частного сектора Индии неуклонно снижается с середины 2021 года наряду с улучшением качества долга. Отношение кредита к ВВП корпоративного сектора Индии также ниже его исторической тенденции, что означает, что у корпоративного сектора достаточно места для увеличения заимствований. В отчете говорится, что сильный профиль долга, прогнозируемый компаниями, будет иметь решающее значение для поддержания макроэкономической стабильности экономики в будущем.

В отчете говорится, что ужесточение денежно-кредитной политики, как правило, создает новые факторы уязвимости в странах с низким уровнем долга и усугубляет существующие факторы уязвимости там, где долг уже высок, что приводит к серьезным нарушениям в работе финансовой системы. Ссылаясь на данные Банка международных расчетов (BIS), министерство сообщило, что первичный долг корпоративного сектора вырос как в странах с развитой экономикой (AE), так и в странах с формирующимся рынком (EME), достигнув 175% ВВП в странах с формирующимся рынком и 185% в странах с формирующимся рынком. развивающиеся рынки. ВВП в хозяйствующих субъектах на конец 2020 года, добавив, что Индия входит в небольшую группу стран, которым удалось снизить свою долговую нагрузку с третьего квартала 2008 года по третий квартал 2022 года. Задолженность перед корпоративным сектором за последние десятилетие. Относительно низкое долговое бремя Индии поможет ограничить воздействие финансового заражения, которое может возникнуть из-за более высоких затрат по займам, вызывающих опасения по поводу устойчивости долга.

В Индии, несмотря на вмешательство швейцарских регулирующих органов для защиты мировой финансовой системы, настроения инвесторов оставались шаткими, поскольку эталонный индекс Sensex упал более чем на 900 пунктов за один раз, а затем закрылся на 0,62 процента, или 361 пункт, до 57 628,95, а индекс NSE Nifty упал. 112 пунктов по 16988,40 в понедельник.

Опасения по поводу заражения продолжали волновать глобальный финансовый сектор и фондовые рынки в понедельник даже после того, как швейцарский банк UBS согласился купить банковского конкурента Credit Suisse за 3,25 миллиарда долларов в выходные. Преобладающее пессимистическое настроение на всех мировых рынках привело к крупным распродажам на мировых рынках, включая Индию, где инвесторы все еще сопротивлялись каскаду негативных новостей от потрясений в крупных мировых банках до макроэкономических опасений и снижения цен на сырьевые товары.

Индийские фондовые рынки сейчас упали на 9,36%, а индекс Sensex упал с 52-недельного максимума в 63 583,07, зафиксированного 1 декабря 2022 года.

Мировые рынки, включая Индию, в настоящее время ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы США, чтобы увидеть, как она отреагирует на текущий кризис, особенно в отношении повышения процентных ставок. Инвесторы ожидают, что центральный банк поднимет процентные ставки на 0-25 базисных пунктов, чтобы успокоить неспокойные рынки и финансовую систему. После того, как UBS объявил о поглощении, ФРС присоединилась к другим центральным банкам в совместной операции по ликвидности. Группа центральных банков, в том числе Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк и Швейцарский национальный банк, согласились увеличить частоту операций своп-линий в долларах США с еженедельной до ежедневной.

16 марта Резервный банк влил в финансовую систему 1,1 крор фунтов стерлингов, что стало крупнейшим вливанием ликвидности с апреля 2019 года.

Банковские потрясения подорвали богатство инвесторов на фондовых рынках. Шрикант Чаухан, руководитель отдела анализа акций Kotak Securities, сказал: «Трейдеры также сокращают свои ставки на акции в преддверии заседания Федеральной резервной системы США по процентным ставкам на этой неделе, поскольку любое резкое повышение процентных ставок может создать дополнительные проблемы для фондовых рынков по всему миру. доска. по всему миру». ООО

Индекс Hang Seng лидировал в регионе, упав на 2,74%, а в Китае индекс Shanghai Composite упал на 0,48%. В Австралии индекс S&P/ASX 200 упал на 1,38% и закрылся на отметке 6898,5. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,42 процента, а индекс Topix — на 1,54 процента. Южнокорейский индекс Kospi упал на 0,69%.

Индийские рынки частично сократили свои потери благодаря двум важным положительным катализаторам — потенциально «голубиной» позиции ФРС и нефти WTI по ​​68 долларов за баррель, сказал Прашант Тапси, старший вице-президент (по исследованиям) Mehta Equities.

Силиконовая долина стала крупнейшим крахом американского банка с 2008 года, и Credit Suisse присоединился к своим коллегам по финансовому кризису, таким как Bear Stearns, которые были проданы по низким ценам. Что беспокоит инвесторов и вкладчиков, так это неустойчивая банковская ситуация, когда многие американские банки потенциально могут рухнуть.

Управляющий RBI Шактиканта Дас заявил на прошлой неделе, что в условиях текущего банковского кризиса в США индийская банковская система продолжает оставаться устойчивой и стабильной. «Мы работаем с банками в течение последних нескольких лет, и я рад сообщить, что банковская система Индии развивалась и сегодня остается стабильной и устойчивой», — сказал Дас.

Тем не менее, он предостерег кредиторов от накопления любого неправильного управления активами и обязательствами и попросил их продолжать проводить внутренние стресс-тесты для обеспечения надлежащей оценки риска.

Ожидается, что предлагаемое приобретение Credit Suisse UBS (оба швейцарских банка) приведет к консолидации операций обоих банков в Индии. В то время как UBS и Credit Suisse присутствуют в Индии в области инвестиционно-банковских услуг и управления активами, последний имеет банковскую лицензию и имеет только один филиал в Мумбаи.

UBS Securities India Pvt Ltd является зарегистрированным брокером по ценным бумагам в Индии (SEBI) и зарегистрированной биржевой брокерской фирмой с членством в NSE и BSE. UBS предоставляет корпоративным, институциональным клиентам и клиентам, управляющим активами, экспертные консультации, инновационные решения, исполнение и полный доступ к международным рынкам капитала Индии. Индия является одним из технологических центров UBS с большой рабочей силой.

Credit Suisse Securities (India) Pvt Ltd, зарегистрированная в декабре 1996 года, занимается вспомогательной деятельностью в области финансового посредничества, за исключением страхования и пенсионного финансирования. Он уже предоставляет услуги по управлению капиталом, инвестиционно-банковские услуги и управление активами в Индии, обслуживая состоятельных корпоративных и институциональных клиентов.

Вполне вероятно, что эти две компании объединятся, поскольку в ближайшие месяцы наметится глобальный процесс слияния. Нилкант Мишра, соруководитель отдела азиатско-тихоокеанской стратегии в Credit Suisse Securities, недавно принял решение уйти в отставку и возглавить исследовательское подразделение Axis Bank.

В Индии насчитывается до 45 иностранных банков, но их присутствие в Индии относительно меньше с долей 6 процентов в общих активах, 4 процента в кредитах и ​​5 процентов в депозитах. Они наиболее активны на рынках деривативов (форекс и процентные ставки), где им принадлежит 50 процентов акций. Большинство из них существуют как филиалы материнского банка, и лишь немногие существуют как дочерние компании, находящиеся в полной собственности.

Тем не менее, они поддерживают капитал и ликвидность и ежегодно раскрывают информацию, аналогичную индийским банкам. Пятью крупнейшими иностранными банками в Индии по размеру активов являются HSBC, Citibank (теперь он продал свой потребительский бизнес компании Axis), Standard Chartered, Deutsche Bank и JP Morgan Chase, который также является крупнейшим банком США.