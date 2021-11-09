Правительство Пакистана и пакистанские талибы запретили соглашение о прекращении огня | Новости

Представитель правительства Пакистана заявил, что прекращение огня с вооруженными группами может быть продлено на один месяц.

Правительство Пакистана и пакистанская вооруженная группировка «Талибан» договорились о прекращении огня на месяц.

Официальный представитель правительства Фуад Чаудри сказал, что правительство Талибана в Афганистане способствовало прекращению огня между правительством премьер-министра Имрана Хана и объявленной вне закона армией.

«Правительство Пакистана и поставленные вне закона пакистанские талибы (пакистанские талибы) согласились на полное прекращение огня», — говорится в заявлении Чаудри в понедельник.

По сообщению государственного телевидения Пакистана, министр сказал, что переговоры были сосредоточены на «государственном суверенитете, национальной безопасности, мире и социальной и экономической стабильности в соответствующих регионах».

Представитель пакистанского движения «Талибан» Мохаммад Хорасани подтвердил в своем заявлении, что прекращение огня, начатое 9 ноября, будет действовать до 9 декабря, когда обе стороны сформируют комитет для продолжения переговоров. Он сказал, что обе стороны будут соблюдать прекращение огня.

Мирные переговоры между правительством и пакистанскими талибами начались в прошлом месяце. Чаудри сказал, что перемирие может быть продлено, если переговоры продолжатся.

Пакистанский Талибан — это отдельная организация от афганского Талибана, захватившего власть в августе.

Ранее власти заявили, что идут мирные переговоры с лидерами пакистанских талибов, где они скрываются несколько лет. Пакистанский Талибан был сформирован вооруженными повстанцами в 2007 году, и с тех пор тысячи людей были убиты в десятках нападений, заявленных движением за последние 14 лет.

Около миллиона человек были перемещены, когда Пакистан начал операции на северо-западе в 2013 году по изгнанию пакистанских боевиков Талибана. Они вернулись домой после 2017 года, когда Пакистан объявил о победе над вооруженной группировкой.

Пакистанские военные атаки вытеснили пакистанских талибов из их опорных пунктов в районах проживания племен, но, по оценкам, они контролируют от 4000 до 5000 боевиков, многие из которых базируются через границу в Афганистане.

И Пакистан, и предыдущее поддерживаемое Западом правительство в Кабуле регулярно обвиняют друг друга в том, что они предоставляют убежище группам талибов и позволяют им совершать трансграничные нападения.