Правительство Перу вновь открывает поезда из Мачу-Пикчу

(Си-Эн-Эн) — Сотни туристов был отрезан В древнем городе Мачу-Пикчу была эвакуирована после того, как Перу погрузилось в чрезвычайное положение после свержения президента страны.

После перерывов и закрытий на прошлой неделе железнодорожное сообщение и аэропорты вновь открылись.

гражданские беспорядки Перу прокатился в начале этого месяца, когда он был бывшим президентом Педро Кастильо и был изолирован арестован Его отстранение от власти усугубило давнюю политическую напряженность в стране. Железнодорожное и воздушное сообщение было нарушено, когда демонстранты штурмовали аэропорты.

PeruRail, железнодорожный оператор Перу для южных и юго-восточных регионов страны, заявил в субботу в своем заявлении, что поезда возобновляют движение в Мачу-Пикчу и обратно в экстренном порядке.

Поезд с застрявшими туристами прибывает в Ольянтайтамбо, Перу, 17 декабря. МАРТИН ПЕРНЕТТИ/AFP/Getty Images

«С этой целью мы координируем свои действия с муниципалитетом Мачу-Пикчу, чтобы обеспечить надлежащую посадку людей в эти поезда, уделяя приоритетное внимание уходу за пожилыми людьми, людьми с заболеваниями и семьями с детьми», — говорится в заявлении.

поезда туда и обратно Мачу-Пикчу PeruRail, основной способ доступа к объектам всемирного наследия ЮНЕСКО, был приостановлен во вторник, и в своем заявлении PeruRail заявила, что сожалеет о том, что его услуги были прерваны «из-за ситуации, не зависящей от нашей компании».

PeruRail также сообщила, что эвакуированные будут доставлены на автобусе из общины Пискакучо в город Куско, где расположен международный аэропорт имени Алехандро Веласко Астете (CUZ).

Министерство транспорта Перу заявило в пятницу, что рейсы в 75 км от Мачу-Пикчу возобновились после того, как они были временно приостановлены из-за протестов в стране.

«Пассажиры, которым необходимо передвигаться в часы комендантского часа, могут использовать свои проездные билеты в качестве меры безопасности», — говорится в сообщении министерства.

В воскресенье Паула Лазарте, министр транспорта и коммуникаций Перу, заявила, что в аэропорту Арекипа — крупнейшем аэропорту на юге Перу — ведутся работы по возобновлению работы. После закрытия из-за протестов. Он добавил, что они получили дополнительные комплекты освещения, которые помогли возобновить полеты в ночное время в субботу.

Дарвин Бака, мэр Мачу-Пикчу, сказал, что около 300 туристов со всего мира, включая перуанцев, южноамериканцев, американцев и европейцев, застряли в историческом месте.

Бака сказал CNN в пятницу, что запросил вертолеты для эвакуации туристов после того, как демонстрации остановили поезда и полеты.

Застрявшие туристы идут по Чилке возле Мачу-Пикчу. Алехандра Ороско/Reuters

После изгнания Кастильо в городах по всей стране вспыхнули протесты, иногда сопровождавшиеся столкновениями с перуанскими силами безопасности. Одни протестуют в поддержку Кастильо, другие хотят полной перезагрузки страны с новыми всеобщими выборами и роспуском Конгресса.

Муниципалитет Мачу-Пикчу заявил в своем заявлении в пятницу, что ожидает эвакуации туристов к субботе, поскольку напряженность в стране нарастает, что привело к гибели по меньшей мере 20 человек на фоне политических демонстраций.

«Муниципалитет через отдел туризма осуществляет необходимую координацию для отбора детей и уязвимых групп и определения их приоритетности для перевозки по сравнению с гуманитарными поездками, работа, которая была проведена в координации с национальной полицией и региональным центром здравоохранения», — говорится в заявлении. .

Предупреждения от международных правительств

Продолжающаяся спасательная операция является совместным мероприятием, организованным мэром Мачу-Пикчу Дарвином Пака Леоном в сотрудничестве с министерствами внешней торговли и туризма, министерством внутренних дел, министерством культуры (DDC) и муниципалитетом провинции Мачу. Пикчу.

Посольство Великобритании в Лиме, ​​столице Перу, посоветовало гражданам Великобритании зарегистрироваться через платформу. iПеру Через их онлайн-форму и с местными властями в Культурном центре на Авенида Пачакутик.

Государственный департамент США выпустил рекомендации по поездкам для граждан, направляющихся в Перу, в которых он указан как пункт назначения Уровня 3 для «Пересмотра поездок». Государственный департамент требует от путешественников в Перу зарегистрироваться в ШАГ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ в посольстве США, если вы еще этого не сделали.

Папа Франциск в воскресной речи призвал к миру в Перу.



«Мы молимся за мир в Перу, прекращение насилия в стране и путь диалога для преодоления политического и социального кризиса, от которого страдает население».