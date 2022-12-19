Правительство Перу вновь открывает поезда из Мачу-Пикчу

После перерывов и закрытий на прошлой неделе железнодорожное сообщение и аэропорты вновь открылись.
PeruRail, железнодорожный оператор Перу для южных и юго-восточных регионов страны, заявил в субботу в своем заявлении, что поезда возобновляют движение в Мачу-Пикчу и обратно в экстренном порядке.
Поезд с застрявшими туристами прибывает в Ольянтайтамбо, Перу, 17 декабря.
МАРТИН ПЕРНЕТТИ/AFP/Getty Images
«С этой целью мы координируем свои действия с муниципалитетом Мачу-Пикчу, чтобы обеспечить надлежащую посадку людей в эти поезда, уделяя приоритетное внимание уходу за пожилыми людьми, людьми с заболеваниями и семьями с детьми», — говорится в заявлении.
PeruRail также сообщила, что эвакуированные будут доставлены на автобусе из общины Пискакучо в город Куско, где расположен международный аэропорт имени Алехандро Веласко Астете (CUZ).
Министерство транспорта Перу заявило в пятницу, что рейсы в 75 км от Мачу-Пикчу возобновились после того, как они были временно приостановлены из-за протестов в стране.
«Пассажиры, которым необходимо передвигаться в часы комендантского часа, могут использовать свои проездные билеты в качестве меры безопасности», — говорится в сообщении министерства.
В воскресенье Паула Лазарте, министр транспорта и коммуникаций Перу, заявила, что в аэропорту Арекипа — крупнейшем аэропорту на юге Перу — ведутся работы по возобновлению работы. После закрытия из-за протестов. Он добавил, что они получили дополнительные комплекты освещения, которые помогли возобновить полеты в ночное время в субботу.
Дарвин Бака, мэр Мачу-Пикчу, сказал, что около 300 туристов со всего мира, включая перуанцев, южноамериканцев, американцев и европейцев, застряли в историческом месте.
Бака сказал CNN в пятницу, что запросил вертолеты для эвакуации туристов после того, как демонстрации остановили поезда и полеты.
Застрявшие туристы идут по Чилке возле Мачу-Пикчу.
Алехандра Ороско/Reuters
После изгнания Кастильо в городах по всей стране вспыхнули протесты, иногда сопровождавшиеся столкновениями с перуанскими силами безопасности. Одни протестуют в поддержку Кастильо, другие хотят полной перезагрузки страны с новыми всеобщими выборами и роспуском Конгресса.
Муниципалитет Мачу-Пикчу заявил в своем заявлении в пятницу, что ожидает эвакуации туристов к субботе, поскольку напряженность в стране нарастает, что привело к гибели по меньшей мере 20 человек на фоне политических демонстраций.
«Муниципалитет через отдел туризма осуществляет необходимую координацию для отбора детей и уязвимых групп и определения их приоритетности для перевозки по сравнению с гуманитарными поездками, работа, которая была проведена в координации с национальной полицией и региональным центром здравоохранения», — говорится в заявлении. .
Предупреждения от международных правительств
Продолжающаяся спасательная операция является совместным мероприятием, организованным мэром Мачу-Пикчу Дарвином Пака Леоном в сотрудничестве с министерствами внешней торговли и туризма, министерством внутренних дел, министерством культуры (DDC) и муниципалитетом провинции Мачу. Пикчу.
Папа Франциск в воскресной речи призвал к миру в Перу.
«Мы молимся за мир в Перу, прекращение насилия в стране и путь диалога для преодоления политического и социального кризиса, от которого страдает население».
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