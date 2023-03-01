Правительство России запрещает чиновникам использовать большинство иностранных слов

Закон с поправками, подписанный президентом России Владимиром Путиным, запрещает российским правительственным чиновникам использовать большинство иностранных слов при исполнении своих служебных обязанностей. При этом российские чиновники будут обязаны официально использовать русский язык.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на текст, размещенный на сайте правительства, что поправки к закону 2005 года направлены на защиту и поддержку статуса россиян.

«При использовании русского языка в качестве официального языка в Российской Федерации не допускается употребление слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского языка… за исключением иностранных слов, не имеющих соответствующих эквиваленты, широко используемые в русском языке.

Между тем, список иностранных слов, которые все еще можно использовать, будет опубликован отдельно.

Даже с поправкой в ​​нем не упоминаются какие-либо наказания для тех, кто не соблюдает обновленный закон.

До этого закона чиновникам также запрещалось употреблять слова и словосочетания, не соответствующие нормам современного литературного русского языка, в том числе нецензурные.

Это происходит в то время, когда Путин заявил, что хочет защитить Россию от того, что он называет декадентским Западом, который, как он утверждает, пытается разрушить страну. С начала вторжения в Украину год назад Путин заявил, что хочет «защитить» Россию.

Поэтому новая система считается шагом в этом направлении.

(с участием Рейтер)

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