Правительство России позволяет регионам повышать цены на электроэнергию для майнеров — Bitcoin Mining News

Федеральное правительство в Москве разрешило регионам устанавливать для жителей местные тарифы на электроэнергию, что повлияет на домашний крипто-майнинг. Субсидируемая бытовая электроэнергия в России часто используется для чеканки криптовалюты в подвалах и гаражах.

Регионы в России дали разрешение на увеличение затрат на домашний майнинг

Россияне могут рассчитывать на добычу криптовалюты дома с более высокими счетами за электроэнергию в результате реформы, которая позволяет региональным властям ограничивать электроэнергию, предоставляемую по льготным ставкам. Этот шаг был предпринят после того, как местные коммунальные предприятия запросили полномочия по установлению ограничений на количество субсидируемой электроэнергии, доступной для населения в целом, и при этом пожаловались на распространенность майнинга криптовалюты в жилых районах.

Российская газета «Коммерсантъ» сообщает, что частным клиентам придется платить больше за потребление, превышающее эти лимиты. В большинстве регионов России новые схемы ценообразования еще не приняты, за исключением Крыма, где и без того дешевая электроэнергия ограничена до 150 кВт / ч в месяц. Федеральная антимонопольная служба и Министерство энергетики подчеркнули, что новая политика направлена ​​на сокращение «несоответствующего потребления энергии» и не должна увеличивать расходы большинства потребителей.

Цены на электроэнергию для населения в России регулируются государством, которое поддерживает их значительно ниже экономически обоснованного уровня. Энергетические компании компенсируют разницу более высокими корпоративными тарифами. Ожидается, что в 2021 году компании заплатят более 240 миллиардов рублей (почти 3,3 миллиарда долларов) на финансирование этой «взаимной поддержки», свидетельствуют данные российского регулятора энергетических рынков.

По оценке газеты «Коммерсантъ», среднемесячное потребление на домохозяйство в прошлом году в Российской Федерации составило около 250 кВтч. Около 40% домов в многоквартирных домах сейчас потребляют более 600 кВтч в месяц.

Последние поправки к постановлению федерального правительства предоставят всем регионам, кроме аннексированного Крыма, возможность введения дифференцированных тарифов на электроэнергию. Изменения произошли после того, как энергораспределители и власти Иркутской области пожаловались на быстро растущее количество криптоферм в многоквартирных домах.

Электроэнергия для домов в Иркутске, который называют столицей крипто-майнинга России, стоит всего 0,86 рубля (0,01 доллара) за киловатт-час, когда средний тариф по всей России составляет 4,25 рубля (около 0,06 доллара). Ранее в декабре СМИ сообщили, что местная энергетическая компания «Иркутскергоспет» в этом году подала 85 исков против горняков.

Майнинг является одним из нескольких видов деятельности, связанных с криптовалютой, которые остались за рамками закона «О цифровых финансовых активах», который частично регулировал российское криптопространство в январе. Московские чиновники все чаще призывают признать это бизнесом и обложить налогом. Это также позволит коммунальным предприятиям взимать с майнеров плату за энергию, необходимую для чеканки криптовалюты. Создана рабочая группа в г. Государственная Дума Недавно было проведено первое заседание, на котором обсуждались правила майнинга и других секторов криптовалютной индустрии.

Ожидаете ли вы повышения цен на электроэнергию для майнеров в регионах России? Расскажите нам в разделе комментариев ниже.

Любомир Тасев Любомир Тасев — технолог из Восточной Европы, который любит цитировать Хитченса: «Быть ​​писателем — это то, чем я являюсь сейчас, а не то, что я делаю». Другими источниками вдохновения, помимо криптовалюты, блокчейна и финтех, являются международная политика и экономика.



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