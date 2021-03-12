Правительство России разрешило использовать военную инфраструктуру для запусков иностранных спутников – наука и космос

Москва, 12 марта. Правительство России разрешило использование военных космических систем и средств для запуска ракеты-носителя “Союз-2” с иностранными спутниками с космодрома Байконур, согласно данным, опубликованным на правительственном портале правовой информации в Интернете в пятницу.

«Разрешение Министерству обороны России использовать военные космические системы и средства на контрактной основе и привлечение личного состава воинских частей для обеспечения необходимого запуска спутника дистанционного зондирования Земли CAS500-1 (Республика Корея) и полезной нагрузки, размещенной на космическом корабле Союз- Ракета-носитель (Stage 1A) с разгонным блоком «Фрегат» с космодрома Байконур », – говорится в постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Запуск ракеты намечен на 20 марта. Российская ракета-носитель вместе с южнокорейским спутником выведет на орбиту 37 спутников из 18 стран. В частности, он будет вращаться вокруг японского аппарата для вывоза космических отходов ELSA-d, японского спутника дистанционного зондирования Земли GRUS, малого спутника NAJM-1 для получения изображений Земли и связи в Саудовской Аравии, спутников связи Берлинского технического университета. среди прочего.

20 марта ракета-носитель “Союз” выведет на орбиту первый спутник Д33 от НИУ ВШЭ, спутник CubeSat, разработанный Центром Сириус и НИУ ВШЭ, а также спутник Спутник OrbiCraft-Zorky, принадлежащий частной российской космической компании Sputnix.