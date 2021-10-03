Правительство Саудовской Аравии подтверждает первый раунд переговоров с Ираном

В воскресенье правительство Королевства Саудовская Аравия подтвердило, что оно ведет переговоры с Ираном в попытке снизить давнюю напряженность между двумя странами. Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд заявил, что в прошлом месяце состоялся раунд переговоров с Ираном, в том числе с его новым президентом Ибрагимом Раиси. Хотя он не сказал, где проходила встреча, назначенная им дата, 21 сентября, совпала с Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на которой присутствовали лидеры обеих стран.

«Эти обсуждения все еще находятся на стадии исследования. Мы надеемся, что они обеспечат основу для решения нерешенных вопросов между двумя сторонами, и мы будем стремиться и работать для достижения этого», – сказал Фархан Аль Сауд на пресс-конференции.

Reuters сообщило, что еще один раунд переговоров между двумя странами прошел в Ираке за несколько месяцев до прихода Раиси к власти в августе.

Это произошло, когда две страны приостановили переговоры в 2016 году, которые возобновились в апреле на фоне обсуждений между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки, против чего выступили официальные лица в Эр-Рияде.

Иран и Саудовская Аравия поддерживали противоборствующие стороны в различных конфликтах на Ближнем Востоке, включая Сирию, Ливан и Ирак.

Обе страны заявили, что надеются, что продолжающиеся переговоры снизят напряженность, но Reuters указало, что они также хотят преуменьшить ожидания относительно любых крупных дипломатических соглашений.