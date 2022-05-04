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Правительство Соединенных Штатов считает, что звезда WNBA Бритни Гренье была несправедливо арестована Россией. Согласно сообщению ESPN. Грейнер обвинили в том, что в феврале в ее багаже ​​находились картриджи для электронных сигарет, содержащие масло каннабиса, сконцентрированное в марихуане, и с тех пор ей не разрешалось покидать Россию.

Роузс утверждает, что Грейнер находится под следствием по обвинению в «крупномасштабной перевозке наркотиков — преступлении, за которое в России можно получить до 10 лет лишения свободы».

О причине изменения дела со стороны правительства США не сообщается.

«Госдепартамент установил, что Российская Федерация незаконно задержала гражданку США Бритни Грейнер. Принимая это решение, специальный представитель президента по делам заложников Роджер Карстенс возглавит межведомственную группу по обеспечению освобождения Бритни Грейнер», — заявил представитель Госдепартамента ESPN. .

То, что Грейнер несправедливо удерживается под стражей, — большой шаг в правильном направлении к возвращению ее домой.

Это означает, что правительство США немедленно начнет переговоры о его возвращении в Америку. Первоначально правительству США пришлось ждать следующего слушания в России 19 мая, чтобы начать переговоры с иностранным правительством о ее освобождении.

Чтобы продемонстрировать поддержку одной из самых больших звезд лиги, WNBA объявила во вторник, что в этом сезоне на каждом стадионе будет размещена напольная наклейка Griner 42.

«С началом сезона 2022 года мы держим Бритни в авангарде того, что мы делаем в баскетболе и в обществе», — говорится в заявлении комиссара WBA Кэти Энгельберт. «Мы продолжаем работать над возвращением Бритни домой и ценим поддержку, оказанную сообществом BG и ее семье в это очень трудное время».