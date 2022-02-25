Правительство Украины призывает хакеров помочь защититься от России | Украина

Правительство Украина По словам двух человек, участвующих в проекте, тайные хакеры в стране просят добровольцев помочь защитить критически важную инфраструктуру и провести кибершпионские миссии против российских сил.

В связи с тем, что российские войска атакуют города по всей Украине, в четверг утром на пиратских форумах начали появляться запросы на добровольцев, и многие жители покидают столицу Киев.

«Украинское интернет-сообщество! Время принять участие в киберзащите нашей страны», — говорится в сообщении, в котором хакерам и экспертам по кибербезопасности предлагается подать заявку через Google Docs, перечислив их специальности, такие как разработка вредоносных программ и профессиональные рекомендации.

Игорь Ошев, соучредитель киевской фирмы по кибербезопасности, сообщил Рейтер, что написал публикацию по запросу высокопоставленного чиновника Минобороны, который связался с ним в четверг. Cyber ​​Unit Technologies Аушева наиболее известна тем, что сотрудничает с украинским правительством в области защиты критической инфраструктуры.

Другой человек, непосредственно участвовавший в этих усилиях, подтвердил, что запрос поступил от министерства обороны в четверг утром.

Представители Минобороны Украины не ответили на запрос о комментариях. Атташе по вопросам обороны в посольстве Украины в Вашингтоне заявил, что «не может подтвердить или опровергнуть информацию из каналов Telegram», ссылаясь на мобильную платформу обмена сообщениями, и отказался от дальнейших комментариев.

Аушев сообщил, что добровольцы будут разделены на оборонительные и наступательные радиотехнические подразделения. Защитная единица будет использоваться для защиты инфраструктуры, такой как электростанции и системы водоснабжения. В результате кибератаки 2015 года, которую многие приписывают российским государственным хакерам, 225 тысяч украинцев потеряли электричество.

Добровольческий наступательный отряд Аушев сказал, что он организовал его, чтобы помочь украинской армии проводить операции цифрового шпионажа против вторгшихся российских войск.

«У нас внутри страны есть армия, — сказал Аушев. «Нам нужно знать, что они делают». В Украине было обнаружено недавно обнаруженное вредоносное ПО, заразившее сотни компьютеров, сообщили в среду исследователи из компании по кибербезопасности ESET. Подозрения пали на Россию, которую неоднократно обвиняли в проведении хакерских операций против Украины и других стран. Ранее агентство Reuters сообщало, что среди пострадавших есть государственные органы и финансовое учреждение.

Россия отвергла обвинения.

Ошеф признал, что усилия по созданию вооруженных сил в киберпространстве запаздывают.

The Washington Post сообщила, что ранее в этом месяце представитель службы безопасности Украины заявил, что в стране нет специальных военных киберподразделений. «Наша задача — создать его в этом году», — сказал он The Washington Post.

Аушев, с которым связались поздно вечером в четверг в Украине, сказал, что он уже получил сотни кандидатов и начнет проверку, чтобы убедиться, что ни один из них не является российским агентом.