Правительство Франции пережило вотум недоверия пенсионной реформе | Новости

Законодатели представили два предложения в знак протеста против решения президента Макрона в обход парламента повысить пенсионный возраст.

Французское правительство едва избежало вотума недоверия в парламенте после того, как президент Эммануэль Макрон настаивал на пенсионной реформе, которая встретила ожесточенное сопротивление со стороны рабочих и некоторых политиков.

Законодатели в Конгрессе выдвинули предложения в понедельник, возмущенные решением Макрона на прошлой неделе обойти парламент и повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет, используя специальные конституционные полномочия.

Первое многопартийное предложение было отклонено девятью голосами, в то время как 577-местная Национальная ассамблея подавляющим большинством голосов отклонила второе предложение крайне правых. При непрохождении обоих голосов изменение пенсии считается утвержденным. Теперь он будет передан на рассмотрение в Конституционный суд и может стать законом в ближайшие дни.

Близкий результат первого голосования побудил некоторых левых законодателей призвать премьер-министра Элизабет Борн немедленно уйти в отставку.

Левый депутат Матильда Банно заявила: «Не хватает всего девяти голосов… чтобы свергнуть правительство и реформировать его». Правительство уже мертво в глазах французов. Он больше не имеет никакой легитимности».

Лидер крайне правых Марин Ле Пен заявила, что ее группа подаст во вторник запрос в Конституционный совет для рассмотрения законопроекта и, возможно, его критики.

Макрон говорит, что пенсионная реформа необходима, чтобы система не столкнулась с дефицитом по мере старения населения Франции.

Но критики реформы не согласны, говоря, что она возлагает несправедливое бремя на людей с низким доходом, женщин и людей с тяжелой физической работой. Опросы общественного мнения постоянно показывают, что две трети французов выступают против изменений.

Оппозиция законопроекту прокатилась по улицам. Французские рабочие уже несколько недель проводят демонстрации, обещая продолжать усиливать давление на правительство и в конечном итоге подтолкнуть его к отмене закона.

«Политическая битва далека от завершения», — сказала Наташа Батлер из «Аль-Джазиры».

Батлер сказал: «Некоторые люди, которые считают, что правительство не в курсе проблем, испытывают большое разочарование, и в воздухе витает очень сильное чувство … чувство социального беспокойства и беспокойства по поводу правительства».

Она указала, что настроение похоже на атмосферу волны протестов, которая началась в конце 2018 года. В то время так называемые желтые жилеты, демонстранты, известные своими спасательными жилетами, которые они носят, выступили против плана повышения налогов на топливо. , что было позже. Он отступил, как и другие политики, к которым стремился Макрон, от роста стоимости жизни и экономического неравенства.

В Париже мусор разбросан по мере того, как он накапливается на 15-й день забастовки сборщиков мусора. Три основных мусоросжигательных завода, обслуживающих в основном французскую столицу, закрыты, как и центр сортировки мусора к северо-западу от Парижа. Некоторые НПЗ, снабжающие заправочные станции, по крайней мере, частично заблокированы.

В понедельник сотни демонстрантов, в основном молодых, собрались в Доме Инвалидов, месте последнего упокоения Наполеона, чтобы выступить против пенсионной реформы. Некоторые мусорные баки были подожжены, но протест прошел тихо. Участники слушали работу Национального собрания по каналу, транслируемому через громкоговорители из профсоюзного автомобиля.

«Цель состоит в том, чтобы поддержать бастующих рабочих в Париже… оказать давление на это правительство, которое хочет принять этот несправедливый, жестокий, бесполезный и неэффективный закон», — сказал Камаль Брахми из левого профсоюза CGT, обращаясь к рабочие. Труба на сортировочном заводе в Романвиле.

Профсоюзы призывают правительство отозвать пенсионные изменения и призвали к новым общенациональным акциям протеста в четверг.

Франция переживает «серьезный политический и социальный кризис», считает политолог Франсуаза Гир из Французского института стратегического анализа.

Гир говорит Алу, предупреждая Аль-Джазиру, что неизбежен глубокий и опасный кризис.

«Важным вопросом здесь является то, что это правительство больше не заслуживает доверия», — сказал Гир. «Налицо кризис легитимности, и Макрону придется решать эту ситуацию».